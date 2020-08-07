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أجل اتحاد الكرة الطائرة اجتماعه الذي كان مقرراً امس الى وقت لاحق. وكانت الاندية تنتظر قرارات هذا الاجتماع من أجل اتمام تعاقداتها مع اللاعبين الاجانب حيث كان من المنتظر ان يعتمد الاتحاد بشكل رسمي مشاركة اللاعب الاجنبي في الموسم المقبل.

ويبدو أن الخلاف الان حول امكانية مشاركة المحترفين في ما تبقى من الموسم المعلق حيث كان الاتحاد سمح بتسجيل محترفين جدد بدلاً من الذين انتهت عقودهم في الفترة الماضية إلا أن الاتحادين الدولي والاسيوي اكدا ضرورة اكمال الموسم بالقائمة ذاتها دون تسجيل لاعبين جدد وهو ما ادخل الاتحاد في ازمة مع الاندية.

ويسعى الاتحاد الى ايجاد مخرج لهذا الموضوع من خلال مراسلة الاتحادين الدولي والاسيوي.

