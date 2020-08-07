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شارك رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف في الاجتماع الذي عقد صباح أمس برئاسة رئيس الاتحاد الدولي جياني انفانتينو وبحضور النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ سلمان بن ابراهيم وعضو مجلس FIFA سعود المهندي ورؤساء الاتحادات الأعضاء من الدول العربية في غرب آسيا. وعقد الاجتماع بنظام الفيديو «عن بعد» وذلك للحديث عن آخر التطورات المتعلقة بمشاركة الاتحادات في البطولات الرسمية وتأثير «كوفيد 19» على تلك المشاركات. وأكد اليوسف خلال الاجتماع على ضرورة ايجاد حل بديل لاقامة تصفيات آسيا المشتركة بسبب صعوبة التنقل بين المنتخبات لاستمرار تفشي فيروس كورونا في معظم الدول الأمر الذي سيعيق تنظيم المباريات. وتوجه رئيس الاتحاد بالشكر الى انفانتينو على دعوته للاتحادات وحرصه على تسهيل جميع الأمور.