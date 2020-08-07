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تغلب النصر على الفحيحيل بهدف دون رد في اللقاء الودي الذي جمعهما أول من أمس على ملعب الأخير ضمن استعدادات الفريقين لعودة النشاط الرياضي. وشهدت المباراة توقفات كل 20 دقيقة من أجل الراحة وشرب المياه نظرًا لارتفاع حرارة الطقس، وجاء اللقاء متوسط المستوى كونه الأول للفريقين بعد التوقف الطويل منذ مارس الماضي. ويبدأ النصر مبارياته أمام المتصدر الكويت الثلاثاء المقبل وهو اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة من الدوري الممتاز. أما الفحيحيل فسيلعب مع الصليبخات في 15 اغسطس الحالي في الجولة السادسة عشرة من الدرجة الأولى، ومن المنتظر أن يخوض الفريق مباراة ودية ثانية أمام كاظمة الاثنين المقبل.