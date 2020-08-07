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كانت العروسة اللبنانية اسراء سبلاني، 29 عاماً، تتألق في فستانها الأبيض وهي تلتقط صور زفافها، قبل أن يدمر انفجار مرفأ بيروت ابتسامتها، وبدلاً من أن ترصد الكاميرا سعادتها، سجلت لحظة فزعها وهروبها هي وزوجها.

وذكرت سبلاني، وهي تعمل طبيبة في الولايات المتحدة، أنها وصلت الى بيروت قبل 3 أسابيع، لاقامة حفل زفافها، وأثناء الانفجار كانت في وسط بيروت لالتقاط صور الزفاف، وأكدت أنه في اليوم التالي للانفجار ذهبت وزوجها أحمد صبيح، 34 عاماً، للمساعدة في علاج الجرحى والمصابين.

كانت الدكتورة اسراء تبتسم للكاميرا وسط جلسة تصوير بفستانها الأبيض قبل ساعات من حفل زفافها، لكن انفجار مرفأ بيروت هز العاصمة واجتاح عصفه موقع التصوير، لتهرع العروس راكضة وسط الأنقاض. وقالت: «لقد كنت أستعد ليومي الكبير على مدار أسبوعين وكنت سعيدة مثل جميع الفتيات الأخريات. ماذا حدث أثناء الانفجار هنا.. لا توجد كلمة لشرحها.. لقد صدمت، كنت أتساءل ماذا حدث، هل سأموت؟ كيف سأموت؟».

وأشارت سبلاني الى أنه بعد الانفجار، حاولت هي وزوجها مواصلة احتفالاتهما، وقالت: «قال لي زوجي نتابع، لا يمكننا التوقف. نحن على ما يرام، لم لا نواصل»، وأكد زوجها أنه عند دخوله الفندق، لاستعادة متعلقاته وجوازات السفر، وجده مدمرا، قال: «المشهد في الغرفة كان لا يصدق».

وأضافت سبلاني «هناك الكثير من الأضرار، وقتل وجرح الكثير من الناس. ولكن أيضاً اذا نظرت الى نفسي وزوجي والمصور هربنا سالمين، أشكر الله لأننا بخير، هذا وحده يجعلني أشعر بالتفاؤل والحفاظ على فرحة المناسبة التي جئت الى هنا للاحتفال بها».

