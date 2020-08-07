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تمكنت فنانة صغيرة من جمع 50 ألف جنيه استرليني، للمساعدة في مكافحة مرض السرطان.

صاحبة السنوات العشر، البريطانية ديزي وات، جمعت المبلغ من خلال لوحاتها الفنية، والتي قارنها كثيرون بلوحات الفنان الفرنسي كلود مونيه.

فقبل عدة سنوات أصيب جداها بمرض السرطان، فقامت برسم لوحة لتشجيعهما على تخطي المرض، ولم تكن اللوحة سوى عبارة عن صورة لمجموعة من الورود.

وطلبت منها والدتها لاحقا رسم لوحة خاصة لتعرض في مزاد خيري لمحاربة السرطان، وتضمنت اللوحة العديد من الألوان الزاهية، ليصل سعرها في المزاد الى 9500 جنيه استرليني، تم التبرع بها لمحاربة السرطان.

وأصبحت لاحقا لوحة «مونيه الصغيرة» كما أطلق على الفتاة، مطلوبة، وتم بيع نحو 100 نسخة منها.

