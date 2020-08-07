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حذف عملاق التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مقطع فيديو للرئيس الأميركي دونالد ترامب، للمرة الأولى في تاريخ المنصة.

وكان ترامب نشر مقطع فيديو قال فيه، ان «الأطفال محصنون تقريبا ضد مرض كوفيد-19». لكن شركة «فيسبوك» اعتبرت أن «الفيديو ينتهك القواعد التي تتبعها بخصوص تبادل المعلومات المضللة عن فيروس كورونا المستجد».

وفي ذات الصدد، قال متحدث باسم «فيسبوك» «هذا التسجيل يتضمن «مزاعم كاذبة» بأن فئة من الناس محصنة ضد الاصابة بمرض كوفيد-19، وهو ما يعد انتهاكا لسياساتنا بخصوص المعلومات المضللة الضارة المتعلقة بفيروس كورونا».

وأكد المتحدث، أن «هذه هي المرة الأولى التي تحذف فيها شركة التواصل الاجتماعي منشورا لترامب بسبب المعلومات الخطأ المتعلقة بفيروس كورونا». من جهتها، أخفت شركة تويتر تغريدة لحملة ترامب كان الرئيس شاركها، وتتضمن التغريدة الفيديو «المضلل» محل الجدل الذي حذفه «فيسبوك». وقال متحدث باسم تويتر، ان الفيديو انتهك قواعد الشركة المتعلقة بالمعلومات المضللة، مضيفا أن «حساب حملة ترامب لن يتمكن من التغريد مرة أخرى، قبل حذف التغريدة».

ولم يرد البيت الأبيض أو حملة الرئيس الأميركي على الفور على طلب للتعليق.

ومنذ أشهر يقوم موقع تويتر دائما بحذف أو اخفاء تغريدات للرئيس ترامب يرى أنها تخالف سياسته بشأن الأخبار المضللة.

