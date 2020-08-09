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عبد المنعم العامري يعايد الجمهور بأغنية «كلي إلك»


أطلق الفنان الاماراتي عبد المنعم العامري أحدث أغنياته المنفردة بعنوان «كلي الك» متعاونا بها مع روتانا للصوتيات والمرئيات، من كلمات الشاعر عادل السعيدي، وألحان علي سالم، وتوزيع تراث نمير، ومكس وماسترنغ سامر سالم. وتأتي أغنية «كلي الك» التي تضمنها الألبوم. وأعرب العامري أنه سعيد بالاصداء الأولى لأغنية «كلي الك» بين الجمهور، والتي أخذت الوقت الكافي لتجهيزها من توزيع موسيقي وتنفيذ، مؤكدا أنها من الأغنيات الجميلة التي تحمل أحاسيس وأسلوباً غنائياً يقدمه للمرة الأولى في مشواره الغنائي، موضحا أنه يعمل على تجهيز مجموعة أخرى من الأغنيات المنفردة الجديدة التي سيقدمها خلال الفترة المقبلة.


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