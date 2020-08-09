أصيل هميم: غزارة الإنتاج الغنائي لا تخدم الفنان

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أكدت الفنانة اصيل هميم ان السر وراء نجاح أغنية «سر الحياة» هو الحداثة في المفردة واللحن وكسرها لقاعدة اللون الطربي الذي اشتهرت به كما أن نجاح الأغنية المنقطع النظير شكل لديها تخوفا لما هو قادم فخطواتها أصبحت محسوبة أكثر فرغم تعرضها للوم حول قلة اصداراتها الا أنها ترى أن غزارة الانتاج الغنائي لا يخدم الفنان.

وحول تأثير وباء «كورونا» عليها قالت: ان هذه المرحلة عصيبة وعلمتني أن الدنيا زائلة وأرى ضرورة التصالح مع النفس واستثمرت الوقت بالتخطيط لأعمال أقوى مما سبق منها سينغيل من كلمات رامي العبودي والملحن علي صابر وهناك احتمال لاطلاق ميني البوم منوّع كما أحييت حفلا عن بُعد تحت عنوان «الموسيقى لغة الشعوب» ايمانا بأهمية الرسالة الفنية وضرورة استمرار التواصل مع الجماهير.

وعن آخر أعمالها قالت: آخر اصداراتي أغنية «انت كل شي» من كلمات الشاعر أنور المشيري وكانت عملا خاصا الا أن طرحه للجمهور كان اقتراحاً من شاعر العمل وحققت أرقام مشاهدة عالية جدا، أما آخر جلساتها مع اذاعة صوت الخليج فهي جلسة (تريو) فـ(صوت تجمعني بالفنانتين (الاء الهندي) و(شهد برمدا) لتقارب الاحساس، فأحببت الفكرة وكانت تجربتي الاولى كجلسة ثلاثية، فقدمنا أغنيات جديدة بايقاعات مختلفة، وحظيت الجلسة بنجاح كبير، وقوبلت بكثرة الطلب عليها من المستمعين.

وعن الأصداء الواسعة التي حققتها الأغنيات المنفردة اجابت قائلة: معروف أنني لا أجامل في الفن، والموسيقار محمد المرزوقي وراء اختيار الكثير من أعمالي وأغنيات الجلسات من ضمنها «يمى على بابي قمر» و«حسايف» من أعمال الراحل عبد العزيز ناصر، وقبلها أغنية «ظالم ولكن» للفنان طلال مداح هي من اختياره وهي أغنيات اندثرت لكنها لاقت نجاحا مفاجئا وأحبها الجمهور أكثر من توقعاتي وحصلت على المرتبة الأولى في استفتاء المستمعين رغم أنها لعمالقة الفن، فأنا أثق باختيارات وذوق محمد المرزوقي وأنفذها فورا مغمضة العينين.

وعن الاغنية التي مثلت لها الانطلاقة قالت: أملك الكثير من الأغنيات التي لها مكانة خاصة مثل «خلك بحر» و«أخر ظهور» و«بلاني زماني» التي كانت هويتي، لكن انطلاقتي في آخر ثلاث أغنيات وهي «سر الحياة وانت السعادة، والمفروض» وقلة الظهور الاعلامي اوعزها لعدة اسباب منها الحساسية تجاه ردود الأفعال حول التصريحات والتضخيم الاعلامي لبعض الآراء كما أنني ضد التطرق للحياة الشخصية للفنان تماما.

