كاتي بيري وخطيبها أورلاندو بلوم يتراجعان عن إتمام زفافهما

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اضطرت نجمة الغناء الأميركية كاتي بيري وخطيبها الممثل الانكليزي المعروف أورلاندو بلوم، الى تأجيل زفافهما للمرة الثانية، بحسب ما ذكرته صحيفة ميرور.

وفقا للصحيفة، كان الثنائي بصدد التخطيط للزواج هذا الصيف في اليابان، ومع ذلك، فقد اضُطرا الى الغاء تلك الخطط بسبب جائحة فيروس كورونا.أوضحت كاتي أنه «لا يمكن التخطيط بعد الآن في عام 2020 لأن هذه الخطط سيتم الغاؤها دائما»

وكانت تقاريرمتداولة قد أكدت أن بيري والممثل البالغ من العمر 43 عاما كانا قد خططا لعقد قرانهما في الشتاء الماضي، وذلك قبيل هذا التأجيل - الذي يُزعم أنه من المقرر أن يقام في اليابان - هذا الصيف.

ويبدو أن كاتي قد تشاءمت من عام 2020 الذي استهله بفيروس كورونا، وأصبح بالنسبة لها مصدر ازعاج. تقول بيري لصحيفة ميرور: «لا يمكنك التخطيط بعد الآن في عام 2020 لأن هذه الخطط سيتم الغاؤها دائما. وتابعت «فقط نريد أن يأتي طفلا سليما، الوقت يمر بسرعة على الجميع». وخلال المقابلة التي أجرتها بيري أخيراً مع الاعلامي هوارد ستيرن، أكدت خلال حديثها عن تأجيل خطط الزفاف: «من الواضح أن ذلك سيحدث في المستقبل، ولكن في الوقت الراهن نركز أن يأتي الطفل سليما. وهذا هو الأهم القادم».

وفي مارس، كشف أورلاندو أن وباء فيروس كورونا قد أثر على خطط زفافهما. وقال لصحيفة التايمز البريطانية: «أنا لا أمزح عندما أقول ان فيروس كورونا قد عصف بكل خططنا للزفاف عبر التأجيل الكامل، لأننا سنسافر ولا نريد التسبب لأي شخص بعدم الارتياح».

فيما تشير تقارير أن مطربة «The Firework songstress»، قد تخطط لاقامة حفلتي زفاف: واحدة «محلية» والأخرى ستكون عبارة عن «حفل زفاف بسيط».

