سيتي أزاح ريال من «الأبطال» وليون أقصى يوفنتوس

دوليه

أزاح مانشستر ستر سيتي الانكليزي الساعي الى احراز لقبه الاول الكبير على الصعيد القاري منافسه ريال مدريد الاسباني حامل اللقب القياسي في عدد الالقاب (13) من مسابقة دوري ابطال اوروبا، بعد ان جدد الفوز عليه ايابا في الدور ثمن النهائي وبلغ ربع النهائي اول من امس على ملعب الاتحاد، فيما اقصى ليون الفرنسي نظيره يوفنتوس الايطالي رغم هزيمته 1-2 مستفيدا من الفوز في الذهاب في فرنسا 1-0.

في المباراة الاولى سجل رحيم سترلينغ (9) والبرازيلي غابريال جيزوس (68) هدفي سيتي، والفرنسي كريم بنزيمة (28) هدف ريال مدريد.

وكان الـ«سيتيزنس» عاد بالفوز بالنتيجة ذاتها من عقر دار ريال مدريد ملعب سانتياغو برنابيو في مارس الماضي قبل توقف النشاط الرياضي بسبب جائحة كورونا.

واعتمد مدرب ريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان على ثلاثي هجومي مكون من رأس الحربة بنزيمة ومن البلجيكي ادين هازارد يسارا والبرازيلي رودريغو يمينا.

وعانى هازارد تحديدا من اصابات متكررة في موسمه الاول في صفوف ريال مدريد بعد انتقاله اليه من تشلسي الانكليزي مقابل 100 مليون يورو.

في المقابل، وفي غياب هدافه التاريخي الارجنتيني سيرخيو اغويرو، حل البرازيلي غابريال جيزوس بدلا منه.

وهي المرة الاولى التي يخسر فيها زيدان مباراة في الادوار الاقصائية بعد ان فاز في مبارياته ال12 السابقة في هذه الادوار.

كما هي المرة الثانية تواليا لريال مدريد التي يخرج فيها من هذا الدور بعد العام الماضي على يد اياكس امستردام الهولندي.

وارتكب مدافع ريال مدريد رافايل فاران خطا رهيبا داخل المنطقة فانتزع منه جيزوس الكرة مررها باتجاه رحيم سترلينغ الذي تابعها بسهولة داخل الشباك، رافعا رصيده الى 31 هدفا هذا الموسم في مختلف المسابقات بينها 6 في هذه المسابقة بالذات. كما انه الهدف الرقم 100 لسترلينغ في صفوف سيتي في مختلف المسابقات.

ورد مدريد بتسديدة من بنزيمة الذي تخطى الفرنسي ايمريك لابورت بحركة فنية رائعة، لكن ايدرسون تصدى لمحاولته ببراعة (21). ومحاولة اخرى لزميله هازارد بيسراه ارتمى عليها ايدرسون (22).

ونجح ريال مدريد في ادراك التعادل عندما مرر رودريغو كرة متقنة داخل المنطقة فتابعها بنزيمة رأسية داخل الشباك (28).

وسجل بنزيمة 21 هدفا في الدوري وحاز هذه المسابقة اربع مرات سابقا وهو خامس افضل هداف فيها.

وفي مطلع الشوط الثاني انفرد سترلينغ بعد تمريرة في العمق من دي بروين بكورتوا لكنه سدد في الشباك الخارجية (46).

ورد ريال مدريد بتسديدتين لبنزيمة واحدة من خارج المنطقة علت العارضة (52) واخرى للاعب ذاته بين يدي ايدرسون (64).

وتلقى جيزوس الكرة داخل المنطقة فاستدار على نفسه واطلق كرة قوية تصدى لها كورتوا ببراعة (66).

وارتكب فاران خطأ فادحا اخر عندما اعاد الكرة باتجاه حارس مرماه لكن جيزوس غمزها من فوق كورتوا ليمنح التقدم مجددا لفريقه (68).

وفي المباراة الاخرى انتهى مشوار يوفنتوس الايطالي عند الدور ثمن النهائي على الرغم من فوزه على ضيفه ليون الفرنسي 2-1 وذلك لخسارة تعرض لها قبل أشهر عدة في ملعب منافسه قبل قرار تعليق المنافسات بسبب فيروس كورونا المستجد.

وخسر يوفنتوس لقاء الذهاب 0-1 في 26 فبراير الماضي قبل تعليق الموسم، وبدأ لقاء الاياب متأخرا بركلة جزاء نفذها الهولندي ممفيس ديباي (12)، لكنه عاد الى الأجواء بفضل ثنائية للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (43 من ركلة جزاء و60)، من دون أن ينجح في النهاية بحجز بطاقته الى لشبونة.

وفشل يوفنتوس بالتالي في تكرار انجاز الموسم الماضي حين خسر في ذهاب ثمن النهائي أيضا أمام أتلتيكو مدريد الاسباني 0-2 ثم فاز ايابا على أرضه 3-0 بفضل ثلاثية لرونالدو.

لكن القصة لم تتكرر رغم تسجيل رونالدو لثنائية في مباراة اول من امس التي بدأها فريقه متخلفا، ليودع فريق «السيدة العجوز» المسابقة من دور اقصائي على يد فريق فرنسي للمرة الأولى بنظام مباراتي ذهاب واياب.

والخروج من المسابقة سيعقد وضع المدرب ماوريتسيو ساري الذي عجز في موسمه الأول عن كسب تأييد الجمهور على الرغم من الفوز بلقب الدوري المحلي، فيما كان التأهل بمثابة انجاز لنظيره رودي غارسيا لأنها المرة الأولى التي يصل فيها ليون الى ربع النهائي منذ موسم 2009-2010 حين انتهى مشواره في دور الأربعة على يد بايرن ميونيخ الألماني.

وبدأ يوفنتوس اللقاء بجلوس الأرجنتيني باولو ديبالا على مقاعد البدلاء نتيجة اصابة تعرض لها قبل اسابيع في فخذه الأيسر، ما سمح لمواطنه غونزالو هيغواين أن يلعب أساسيا في خط المقدمة الى جانب رونالدو وفيديركو برنارديسكي.

وكما كان متوقعا، ضغط يوفنتوس لكن الفرصة الخطرة الأولى كانت لليون بتسديدة لحسام عوار الذي أجبر الحارس البولندي فويتشيخ تشيشني على التدخل لانقاذ فريقه (9).

وتعقدت الأمور على يوفنتوس حين احتسب الحكم ركلة جزاء غير واضحة على الأوروغوياني رودريغيو بنتانكور بحق عوار بعد الاحتكام الى تقنية «في أيه آر»، وانبرى لها ديباي على طريقة «بانينكا» في شباك تشيسني (12).

وحاول يوفنتوس تدارك الموقف وحصل على بعض الفرص، أبرزها لبرنارديسكي الذي توغل في الجهة اليمنى لمنطقة الجزاء وتخطى الحارس البرتغالي أنتوني لوبيز، لكن عندما كان يهم للتسديد في الشباك الخالية تدخل المدافع البرازيلي مارسيلو أنتونيو وقطع الكرة (21).

وعرف ليون بعدها كيف يحد من خطورة يوفنتوس الذي كان قريبا مرة واحدة من التسجيل عبر ركلة حرة قريبة نفذها رونالدو، الا أن لوبيز تألق وحرم مواطنه من الوصول الى شباكه (40).

لكن الحكم تدخل مجددا لتغيير النتيجة باحتسابه ركلة جزاء مثيرة للجدل على ديباي الذي ارتدت الكرة من يده وهي على جسده بعد ركلة حرة نفذها البوسني ميراليم بيانيتش، فانبرى لها رونالدو بنجاح وأدرك التعادل (43).

وعندما بدا أن يوفنتوس عاجزا في الشوط الثاني عن الوصول مجددا الى شباك ضيفه، قال رونالدو كلمته بتسديدة صاروخية من خارج المنطقة الى الزاوية اليسرى العليا (60)، معيدا الحياة لعملاق تورينو.

وزج بعدها ساري بديبالا بدلا من برنارديسكي بحثا عن هدف التأهل الذي كاد أن يأتي من رونالدو بكرة رأسية اثر ركلة ركنية، لكن محاولته علت العارضة بقليل (76).

وعجز ديبالا عن اكمال اللقاء بعد تجدد الاصابة، تاركا الفريق يتخبط في محاولته للوصول الى الشباك مرة ثالثة، الا أن ذلك لم يتحقق لينتهي مشواره في تورينو عوضا عن السفر الى لشبونة.

