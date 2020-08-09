بايرن يستهل الموسم بمواجهة شالكه

دوليه

يستهل بايرن ميونخ حامل اللقب الموسم المقبل من الدوري الألماني، باستضافة شالكه في منتصف سبتمبر المقبل، لكن الموعد المحدد يتوقف على تأهل الفريق البافاري الى نهائي دوري أبطال أوروبا من عدمه، وفقا لما ذكر الاتحاد الألماني اول من امس.

ومن المقرر أن تقام المباراة في ملعب «أليانز أرينا» في 18 سبتمبر، لكنها قد تؤجل حتى مطلع الأسبوع التالي في حال وصول بايرن الى المباراة النهائية لدوري الأبطال التي ستقام في لشبونة في 23 أغسطس الحالي، لمنح فريق هانزي فليك شهرا كاملا من الراحة.

وخاص بايرن امس اياب الدور ثمن النهائي من المسابقة الأوروبية ضد ضيفه تشلسي، علما أنه فاز ذهابا بثلاثية نظيفة في «ستامفورد بريدج».

واسفرت تبعات وباء فيروس كورونا المستجد عن تأجيل انطلاق الموسم من 21 أغسطس كما كان مقررا الى الشهر التالي. كما تم تأجيل مباراة الكأس السوبر التي تقام عادة في مستهل الموسم الى 30 سبتمبر، علما أن النسخة الحالية ستجمع بين بايرن (بطل الدوري والكأس) وبوروسيا دورتموند (وصيف الدوري).

ووافقت أندية الدرجتين الأولى والثانية الاسبوع الماضي على خطة من أربعة بنود للسماح بعودة جزئية للجماهير في الموسم المقبل، لكنها لا تزال بحاجة للموافقة الحكومية. وسيسمح لعدد قليل من مشجعي فرق أصحاب الأرض بالجلوس في المدرجات، حيث سيتم منحهم تذاكر يمكن تتبعها، وسيتم حظر بيع الكحول في المباريات حتى أكتوبر ولن يكون بامكان جماهير الفرق الضيوف حضور المباريات قبل نهاية العام.

