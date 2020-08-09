.. ويريد المحافظة على ألابا وألكنتارا

دوليه

يأمل بايرن ميونيخ المتوج بلقب الدوري الألماني للمرة الثامنة تواليا بأن يقوده نجاحه في مسابقة دوري أبطال أوروبا لاقناع الاسباني تياغو ألكانتارا والنمسوي دافيد ألابا بالبقاء في الفريق. وينصب تركيز بايرن حاليا على كيفية التجديد لألكانتارا وألابا، قبل عام واحد فقط على انتهاء عقديهما وسط تعثر المفاوضات.

ويأمل توماس مولر أفضل ممرر للكرات الحاسمة في الدوري الألماني (21 تمريرة) في بقاء زميليه في الفريق لمدة أطول أسوة بمسؤولي النادي وقال في تصريح لصحيفة «سودويتشه تسايتونغ» التي تصدر في ميونيخ «تياغو يحمي الكرة جيدا وهو امر جيد لنا وغالبا ما يستخف بحجم عمله لاستعادتها، دافيد مهم جدا في المراوغة وفي رفع ايقاع المباراة».واعتبر بطل العالم 2014 أنه سيكون «مريرا جدا» اذا غادر كل من ألكانتارا وألابا بايرن بعد دوري الأبطال.

وأطلق رئيس النادي كارل-هاينتس رومينيغه على ألابا البالغ من العمر 28 عاما، والذي انضم لصفوفه في سن المراهقة عام 2008، لقب «فرانتس بكنباور الأسود» (أسطورة الفريق) بسبب عروضه الرائعة في مركز الظهير هذا الموسم.

