رونالدينيو يقترب من إنهاء قضيته

دوليه

اقترب نجم البرازيل وبرشلونة السابق، رونالدينيو من اطلاق سراحه وانهاء القضية، بعدما طالبت النيابة بتعليق الحكم ضده، بشكل مؤقت.

وقضى رونالدينيو وشقيقه روبرتو، 6 أشهر في الحبس بباراغواي، حتى الآن، بسبب استخدام جوازات سفر مزيفة.

ووُضع البرازيليان في سجن لعناصر اجرامية خطيرة، قبل أن يُنقلا يوم 7 أبريل الماضي الى الاقامة الجبرية، في فندق بعاصمة باراغواي، أسونسيون.

وطالبت النيابة أيضا بدفع الثنائي تعويضا، بقيمة 90 ألف دولار، وتحديد عنوان منزل لهما في البرازيل، والحضور كل ثلاثة أشهر لقاض مختص في بلدهما، لضمان اتباعهما لقواعد السلوك المفروضة عليهما.

ويؤكد دفاع اللاعب السابق، أن الوثائق المزيفة كانت هدية، ولم يمنحها الشقيقان أهمية كبيرة.

