رودريغو: قاتلنا حتى النهاية

دوليه

أبدى البرازيلي رودريغو غويس، لاعب ريال مدريد، استياءه من الخسارة (1-2) أمام مانشستر سيتي، باياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، والاقصاء من البطولة. وقال رودريغو، خلال تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الاسبانية اول من امس: «حزين، لكننا قاتلنا حتى النهاية، كان من الصعب علينا التأهل لأنهم فريق رائع، وكانوا أقوياء جدا هنا على ملعبهم». وعن أخطاء مدافع ريال مدريد رافاييل فاران، أجاب: «انه شيء يحدث أحيانا. انه لأمر مخز، لكنه لاعب رائع وأعتقد أن هذا لن يشوه تاريخه في ريال مدريد». وتابع رودريغو: «أعتقد أننا كنا قادرين على تقديم أداء أفضل، لكنها أشياء تحدث، ومانشستر سيتي يستحق التأهل، نحن بشكل عام قدمنا موسما عظيما».