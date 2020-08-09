بونوتشي: بذلنا كل ما في وسعنا

دوليه

أعرب ليوناردو بونوتشي مدافع يوفنتوس، عن خيبة أمله بعد خروج فريقه من مسابقة دوري أبطال أوروبا على يد ليون الفرنسي، مؤكدا في الوقت ذاته أن فريقه بذل كل ما في وسعه. وقال بونوتشي في تصريحاته لشبكة «سكاي سبورت ايطاليا»: «بالطبع هناك خيبة أمل، لقد فعلنا كل ما في وسعنا». وأضاف «كنا نعلم أن ليون سيقيم في منطقة الجزاء مع 10 لاعبين خلف الكرة، لكننا صنعنا العديد من الفرص، وفي كرة القدم يمكنك خلق الفرص دون أن تسجل الهدف». وتابع «أمر مؤسف، كان علينا تقديم أداء أفضل في اللقاء الذي أقيم في فرنسا، لكن هناك منحنا الفرصة لليون لتسجيل الهدف، لسوء الحظ التفاصيل هي التي تصنع الفارق على هذا المستوى». وزاد «لقد أثبتنا أن مستويات اللياقة لدينا جيدة، لقد دفعنا للأمام لمدة 95 دقيقة وخلقنا 4 أو 5 فرص للتسجيل، بينما ليون كانت له تسديدة واحدة على المرمى، مبروك لهم على التأهل». واختتم «لقد كان موسما غريبا، وجدنا أنفسنا نلعب في يوليو الماضي وأغسطس الحالي لتحديد البطولات، حققنا لقب الدوري، لكننا كنا نعلم أنه بهذا الشكل يمكن أن يحدث أي شيء في دوري الأبطال».