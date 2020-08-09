حسين المسلم مرشحاً لرئاسة «الدولي للسباحة»

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أعلن الاتحاد الآسيوي للسباحة عن قائمة المترشحين لانتخابات الاتحاد الدولي بعد انتهاء الموعد النهائي لاستلام اسماء المترشحين يوم الاول من امس. وتضمنت قائمة المترشحين لمنصب رئيس الاتحاد الدولي حسين المسلم فيما ترشحت لمنصب نائب الرئيس عن آسيا الصينية جي هونغ زهو.وترشح لعضوية مجلس الادارة العماني طه الكشري وأندري كريوكوف (كازاخستان) ودايتشي سوزوكي (اليابان) وفيريندرا نانافاتي (الهند).وتنعقد الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي في مسقط يوم 7 نوفمبر المقبل، في تجري انتخابات الاتحاد الدولي في 5 يونيو 2021 في قطر.

