نحن بانتظار القرارات الرياضية... المستحقة

محلية

مع عودة النشاط الرياضي توقعت ان يعقد مجلس ادارة هيئة الرياضة اجتماعا عاجلا لبحث الأمور الرياضية التي توقفت من بداية شهر مارس 2020 (بداية الحظر الجزئي الى بداية النشاط الرياضي يوليو 2020) فقد كانت هناك أمور قانونية ونظامية وروتينية لم تأخذ بها الهيئات الرياضية الاهلية بمختلف فئاتها (اندية – اتحادات – لجنة اولمبية) أي قرارات بكيفية التعامل معها مثل دفع الاشتراكات السنوية والتسجيل الجديد وأيضا عقد الجمعيات العمومية لهذه الهيئات وأيضا الميزانيات التي سيتم صرفها لهم كاملة او ناقصة حسب توجه الحكومة بخفض الميزانيات من 20 الى 25% لهذه الهيئات الرياضية بالاضافة الى قرارات المنازعات التي قدمت للمحكمة الرياضية.... الخ. فأين أنتم يا هيئة الرياضة من كل هذه القرارات وهل ستمر من غير مراجعة قانونية ومدى امكانية تعديلها بناء على الاحداث التي حدثت خلال ستة الأشهر الماضية...؟ دعوة يجب ان يقوم بها وزير الشباب والرياضة لمجلس الادارة والجهاز التنفيذي للهيئة واللجنة الأولمبية لمناقشة هذه الأمور وعدم تركها للأيام من غير action؟

فالكل ينتظر كيف ستعالج الحكومة هذا الامر اذا ما علمنا بأن الكثير من المؤسسات المشابة او الحكومية قد بدأت بالعودة للعمل ولممارسة امورها الادارية حتى لا يكون هناك فراغ غير قانوني من شأنه ان يؤزم الوضع الرياضي مستقبلا... وقد يكون من الأفضل ان تمارس هيئة الرياضة دورها الرقابي بالايعاز للوزير لعقد هذا الاجتماع لكي تستطيع ان تسهم بعودة النشاط الرياضي من غير أي عراقيل مستقبلا وها نحن نشاهد بعض الاتحادات تتخبط في قراراتها وتتراجع عنها، شأنها شأن الحكومة في قراراتها الأخيرة في موضوع عودة الوافدين من السفر في بداية أغسطس والغائها القرار بعد عشر ساعات فقط حيث عادت الطائرات وهي بالفضاء الى مكان اقلاعها بسبب.......(الكل يعلم السبب). فالكرة كما يقولون بملعب ثلاثة مسؤولين هم: الوزير ومجلس الهيئة وجهازها التنفيذي... فهل سيدعون لاجتماع طارئ.... هاليومين؟.... والله من وراء القصد.

