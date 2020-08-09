البنوان: يتوجب على الاتحاد أن يكون عادلاً ويستجيب لطلب الأندية بتأجيل العودة

محلية

أكد رئيس اتحاد الكرة الشيخ أحمد اليوسف أن استئناف الموسم الكروي الحالي، سيكون في موعده المحدد الذي أقره المجلس في وقت سابق وهو بعد غد الثلاثاء بلقاء الكويت مع النصر المؤجل من الجولة الحادية عشرة من الدوري الممتاز على أن تقام الجولة الخامسة من المسابقة يوم السبت المقبل الذي يشهد أيضاً استئناف دوري الدرجة الأولى بمنافسات الجولة السادسة عشرة.

ويقام الدور ربع النهائي من من مسابقة كأس الأمير يومي 2 و3 سبتمبر بـ 4 مواجهات تجمع الكويت مع السالمية، والقادسية مع كاظمة، والعربي مع برقان، واليرموك مع الجهراء.

وقال اليوسف في تصريح عبر الحساب الرسمي للاتحاد على مواقع التواصل الاجتماعي إن اتحاد الكرة يقدر ما تقوم به الحكومة من إجراءات احترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا، مضيفاً: «لذا يتوجب الالتزام بالضوابط لإنجاح مساعي عودة المنافسات».

وأشاد بالإجراءات الصحية التي قامت بها الأندية، سواء في التدريبات أو خلال المباريات الودية، داعياً إلى ضرورة التعاون مع الحكومة والتكيف في ظل الأوضاع الراهنة.

وأوضح اليوسف أن الاتحاد ينتظر اليوم القرار النهائي من مجلس الوزراء بشأن آخر المستجدات حول عودة المدربين والمحترفين الأجانب.

وتنتظر أندية القادسية وكاظمة والعربي واليرموك والجهراء والشباب استثناء مدربيها من شروط المنع من أجل قيادة فرقهم قبل انطلاق الدوري، لكن هذا الأمر يبدو صعباً خصوصاً أن مثل تلك الإجراءات تحتاج وقتاً بالإضافة إلى احتمالية خضوع العائدين من الخارج إلى فترة الحجر الصحي لمدة 14 يوماً.

الجدير بالذكر أن الهولندي رود كرول مدرب الكويت هو المدرب الوحيد الذي وصل إلى البلاد وخضع لفترة الحجر الصحي، ومن المنتظر أن يقود الأبيض في مباراته أمام النصر بعد غد في استئناف الموسم.

من جانب آخر، دعا رئيس مجلس ادارة نادي كاظمة اسعد البنوان الاتحاد الى معاملة كل الاطراف المتنافسة في الدوري الممتاز، بسواسية وتأجيل المسابقة من منطلق مبدأ العدالة والوقوف على مسافة واحدة تجاه جميع الاندية، منتقدا اسلوب الاتحاد الحالي في العمل وتخبطه في القرارات وتمسكه بموعد انطلاق هذه البطولة دون اي دراسة موضوعية او التفات الى مصلحة الاندية.

واستغرب البنوان من تمسك الاتحاد بعدم تأجيل انطلاق الدوري المقرر في 11 اغسطس من خلال التصريح الاخير لرئيس مجلس ادارته، رغم ان كثير من الاندية ستتضرر من هذه الخطوة ومن بينها كاظمة، بسبب قرار منع دخول مدربيها ومحترفيها المنتمين الى دول اعلنت الكويت حظر الطيران التجاري معها حتى اشعار آخر، ضمن تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وقال:»لا يجوز ان يكون هذا الاتحاد الذي نتحفظ منذ مدة طويلة على نهجه في العمل، سلبيا وغير حيادي وغير منصف الى هذه الدرجة، في تمسكه بموعد انطلاق الدول وظلم عدد من الاندية وبينها كاظمة الذي لن يسكت عن حقه في ممارسة دوره الطبيعي في المراقبة والمحاسبة».

واضاف: «لم يكلف رئيس الاتحاد ولا الاعضاء انفسهم عناء النظر الى مصلحة الاندية ونستغرب اصرارهم على هذا الموعد، رغم ان الكثير من الاندية لن تكون جاهزة بسبب مشكلة دخول مدربيها ومحترفيها، رغم انها تخوض مباريات ودية بصورة خجولة وبعد فترة طويلة من التوقف وقلة الاعداد».

واضاف «اذا كان رئيس الاتحاد دعا الى التعاون مع الحكومة واكد انه سينتظر قرارها بشأن دخول المدربين والمحترفين، فلماذا لا يتعاون مع انديته ويحترم رغباتها كما يفعل مع الحكومة؟ ثم ما هي الدوافع والموجبات والظروف القاهرة التي تجعل مصرا على موعد 11 اغسطس؟ فأنديتنا ليست ذات طابع تجاري وليست مرتبطة بعقود في هذا المجال وليس لديها رواتب ضخمة وخسائر كبيرة كما هو الحال لدى اوروبا وغيرها ممن يندرجون تحت غطاء الاحتراف، وبالتالي لا ضير من تأجيل منطقي ومتوسط المدى حتى تحل كل التقعقيدات الحالية».

وشدد البنوان على وجوب ان يمنح الاتحاد انديته الفرصة لترتب نفسها واوضاعها جراء قرار حظر الطيران المذكور، خصوصا وان بعضها سيكون محروما من مدربيه ومحترفيه مثل كاظمة الذي تعاقد مع الاسباني روبرتو بيانكي ليقود دفة فريقه «البرتقالي» خلال الموسم المقبل.

واوضح البنوان «من غير المعقول ان نخوض الدوري بدون مدربنا ومحترفينا. وحتى لو استقدمناهم بعد ايام قليلة اذا حصلنا على استثناء، فهم سيخضعون لاشتراطات صحية ومنها الحجر المنزلي لمدة اسبوعين، وهذا سيربكنا ويحرمنا الاستعداد الجيد ويقوض فرصتنا في المنافسة العادلة مع الآخرين، علما ان هناك اندية اخرى ستعاني من الوضع نفسه».

واضاف «يمكن للاتحاد ان يؤجل انطلاق الدوري، خصوصا وان الاوضاع التي نمر بها استثنائية وقاهرة وغير طبيعية وتحتمل كل الحلول، وباعتباره جهة محايدة من خلال صميم عمله، رغم انه كان ولا زال يشذ عن هذا المبدأ، فيتوجب عليه ان يكون عادلا وعلى مسافة واحدة من الجميع وان يستجيب لدعوتنا ولطلب اندية اخرى بالتأجيل، ونحن بدورنا لن نسكت عن حقنا او اي ضرر يمكن ان يلحق بنا».

