العربي هزم السالمية بهدف السنوسي

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تغلب العربي على السالمية بهدف دون رد في اللقاء الودي الذي جمعهما أول من أمس على ستاد صباح السالم ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف الدوري الممتاز. سجل هدف اللقاء الوحيد الليبي السنوسي الهادي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول من ركلة جزاء، وأضاع مدافع السالمية فهد المجمد ركلة أخرى في الدقيقة 67 بعد أن تصدى حارس الأخضر سليمان عبدالغفور لكرته.

ودخل العربي اللقاء بتشكيلة مكونة من سليمان عبدالغفور والسوري أحمد الصالح وأحمد ابراهيم وعلي عتيج ومحمد صفر ومحمد فريح وعبدالله الشمالي وحسين أشكناني والليبي السنوسي الهادي وبندر السلامة والعاجي سيدريك هنري.

في المقابل، أشرك مدرب السالمية سلمان عواد كل من: الحارس أحمد عادي ومساعد ندا ومحمد الهدهود ومحمد سويدان والبرازيلي أليكس ليما ومحمد الهويدي وفهد مرزوق ونايف زويد وحسين الموسوي والبرازيلي باتريك فابيانو ومواطنه رونينهو،وشهدت المباراة تبديلات عدة في الشوط الثاني.

وهو اللقاء التجريبي الثاني للفريقين بعد فوز العربي على خيطان 4-2 الاثنين الماضي، وتعادل السالمية مع الكويت الثلاثاء. ويحتل السالمية المركز الثالث برصيد 26 نقطة بفارق 4 نقاط عن الكويت المتصدر والقادسية الثاني، ويبدأ السماوي مبارياته المتبقية في الدوري بمواجهة قوية أمام الأصفر يوم 16 أغسطس الحالي ضمن الجولة الخامسة عشرة من المسابقة. وكذلك العربي تنتظره مواجهة صعبة أمام الكويت في اليوم ذاته، علماً بأن الأخضر يحتل المركز الخامس برصيد 21 نقطة.

