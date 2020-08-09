برقان ... الحلم مستمر

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يتمسك برقان بحلم اللعب في الدوري الممتازة رغم حداثة الفريق الذي يخوض موسمه الرابع في الدوري بشكل عام، حيث بدأ الفريق مشاركاته بالدوري في موسم 2016-2017 واحتل المركز الـ 15 والأخير عندما كان الدوري بنظام الدمج، ثم نافس على الصعود في دوري الأولى في الموسم الذي يليه قبل أن يتراجع ويحتل المركز الرابع، بينما لم يقدم المستوى المطلوب في الموسم الماضي الذي أنهاه في المركز الأخير بالدرجة الأولى.

وقياساً على تاريخ الفريق القصير جداً مقارنة بالفرق الأخرى فإن النتائج التي حققها برقان تعتبر مرضية نوعاً ما، خصوصاً أنه صعد إلى منصات التتويج باحتلاله المركز الثالث في مسابقة كأس الأمير الموسم الماضي. وكان برقان الذي يدربه الوطني ماهر الشمري ينافس على الصعود إلى دوري الأضواء قبل توقف المسابقة في مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا، إذ يحتل الفريق المركز الثالث برصيد 15 نقطة بفارق نقطة خلف الصليبخات الثاني وبفارق الأهداف عن خيطان الرابع الذي يتساوى معه في الرصيد، بينما يحتل الفحيحيل المركز الخامس برصيد 13 نقطة. وكانت المنافسة مشتعلة بين الفرق الأربعة لمرافقة الجهراء إلى دوري الدرجة الأولى قبل الإعلان عن اعتماد نظام الدمج في الموسم المقبل. ومنح هذا التوقف الفريق الفرصة لاعادة ترتيب الأوراق والاستعداد للموسم الجديد، مع التأهب للمباراة المهمة التي ستجمعه مع العربي في الدور ربع النهائي لكأس الأمير يوم 3 سبتمبر المقبل، علماً بأن برقان تجاوز خيطان بنتيجة 3-1 في الدور التمهيدي للمسابقة. وعاود الفريق تدريباته يوم 7 يوليو الماضي تحت قيادة الشمري واستمرت حتى 21 من الشهر ذاته عندما توقفت تدريبات الفريق لمدة 4 أيام بسبب إصابة اللاعب نواف المطيري بفيروس كورونا، لكن الفريق استأنف تدريباته بعد أخذ المسحة الطبية والتأكد من سلامة بقية اللاعبين. وخاض برقان مباراة ودية الخميس الماضي أمام الساحل انتهت بفوز الأخير بهدف دون رد، ومن المنتظر أن يخوض برقان مباراة أخرى أمام اليرموك. وأنهى إدارة الفريق صفقة المدافع السنغالي جوي نداي القادم من الساحل كما مددت عقد المهاجم البرازيلي جيوفاني لكن وصوله إلى البلاد متعلق باستثناء اللاعبين والمدربين من قرار المنع الذي أصدرته الحكومة. ويملك برقان بعض الأسماء المميزة يأتي في مقدمتهم المخضرم عبدالرحمن البناي والحارس عبدالرحمن الشريفي ويوسف بوطيبان وأحمد الصقر وفهد الأنصاري.

