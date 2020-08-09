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التضامن والصليبخات ودياً


يخوض التضامن والصليبخات أولى مبارياتهما الودية في 07:00 مساء اليوم على ستاد علي صباح السالم بنادي النصر ضمن استعدادت الفريق لعودة النشاط الرياضي. ويبدأ التضامن مواجهاته يوم السبت المقبل بلقاء الشباب ضمن الجولة الخامسة عشرة من الدرجة الممتازة، فيما يلعب الصليبخات في اليوم ذاته أمام الفحيحيل في الجولة السادسة عشرة من الدرجة الأولى. وبينما بدأ الصليبخات تدريباته أوائل يوليو الماضي، كان التضامن آخر المتدربين بسبب انشغال مرافق النادي وتخصيص الملعب مستشفى ميدانياً لمواجهة جائحة كورونا، لكن الفريق تدرب في الأيام الماضية على حصتين صباحية ومسائية من أجل الاستعداد للعودة.


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