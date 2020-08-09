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دوليه

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الأهلي للابتعاد بالصدارة


يعود الأهلي لأجواء الدوري المصري بعد غياب طويل بسبب توقف المسابقة بعد تفشي فيروس كورونا في البلاد. ويلعب الأهلي اليوم مع انبي في لقاء ضمن الجولة الـ15 للمسابقة فيما يلعب المقاصة مع أسوان ضمن الجولة 18 اليوم أيضا. الأهلي يتصدر الترتيب برصيد 49 نقطة من 17 مباراة فيما يأتي انبي سابعا برصيد 25 نقطة من 18 لقاء. ويعاني الأهلي من غيابات عديدة أهمها رمضان صبحي الذي انتهت اعارته من هيدرسفيلد الانكليزي ولم يتم تجديدها حتى الآن بجانب محمود كهربا للايقاف من اتحاد الكرة وحسام عاشور الذي لم يجدد عقده ودخل في صدام مع الادارة. كما يغيب عن الأهلي حسن الشحات وياسر ابراهيم للاصابة ومحمد محمود لعدم الجاهزية البدنية.


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