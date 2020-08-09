ماجدة الرومي في شوارع بيروت.. باكية

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قامت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي بزيارة إلى شوارع العاصمة بيروت لتواسي اللبنانيين وأهالي القتلى والجرحى جراء انفجار المرفأ يوم الثلاثاء الماضي. وعرضت قناة «MTV» مقطع فيديو لماجدة الرومي ظهرت فيه باكية تأثرا بالكارثة التي حلت ببلادها، وعبرت عن ألمها الكبير على أرواح الضحايا الذين سقطوا بالانفجار الضخم لمرفأ بيروت، مبديةً رأيها بأن «هذا تفجيرا مفتعلا وليس حادثا». وأعربت الرومي، في الوقت نفسه، عن «فخرها الكبير باللبنانيين الذين يقومون بعمليات إزالة الأضرار في الشوارع والبيوت بمبادرات فردية منهم في ظل غياب السلطة وتقاعسها». ووجهت رسالة مؤثرة جداً، فقالت باكية: «أنا بنحني لمكانسكن ولرفوشكن!».