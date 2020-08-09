روسيا تفاجئ العالم: تسجيل أول لقاح لـ«كورونا»

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عواصم- الوكالات: أعلنت روسيا أنها ستسجل خلال أيام أول لقاح عالمي ضد «كورونا». وقال نائب وزير الصحة الروسي، أوليغ غريدنيف إن اللقاح ضد «كوفيد-19» الذي طوره مركز «غماليا» سيتم تسجيله في الأيام المقبلة. وردا على سؤال لوكالة «إنترفاكس» حول ما إذا كان اللقاح بالفعل سيجتاز مرحلة التسجيل بحلول 12 أغسطس الحالي، رد الوزير بالإيجاب، قائلاً إن «العمل جار حاليا على إعداد كميات كبيرة من اللقاح». كما أضاف أنه سيتم تطعيم الفئات الأكثر تعرضا للمرض من العاملين في المجال الطبي، وكبار السن أولاً. وأوضح أن تأثير التطعيم سوف يصبح ملحوظا «عندما يتشكل ما يسمى بالمناعة السكانية، وعندما يكون انتقال الفيروس مستحيلا عمليا»، كما أن سرعة ذلك ستعتمد على عدد الأشخاص الذين يتم تطعيمهم، ومدى انتشار التطعيم.

في غضون ذلك تخطّت حصيلة وفيات «كوفيد-19» في أميركا اللاتينية والكاريبي مثيلتها في أوروبا لتصبح المنطقة التي تسجل أكبر عدد من الوفيات بالوباء في العالم، فيما تجاوزت الهند عتبة المليوني إصابة. وسجّلت المنطقة الأكثر تضررا في العالم 213 ألفا و120 وفاة متخطّية بـ460 حالة حصيلة الوفيات المسجّلة في أوروبا. وعلى مستوى العالم سُجلت أكثر من 19 مليون إصابة وأكثر من 715 ألف وفاة بالفيروس منذ ظهوره للمرة الأولى في الصين أواخر العام الماضي. وعاود الفيروس الظهور في مناطق بدا أنه انحسر فيها، ويتفشى في أنحاء الهند وأفريقيا. وارتفع عدد الإصابات في الهند بمقدار الضعفين في ثلاثة أسابيع ليبلغ مليوني إصابة الجمعة، في أعقاب حصيلة يومية قياسية بلغت ستين الف إصابة إضافية. ويقول الخبراء إن الأعداد الحقيقية للإصابات والوفيات أعلى بكثير من المعلن إذ أن أسباب الوفاة في الدولة البالغ عدد سكانها 1,3 مليار نسمة قلما تسجل بدقة.

