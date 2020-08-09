احذروا التصيد الصوتي.. مكالمات خادعة لسرقة المعلومات

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التصيد الصوتي هو نوع من أنواع الاحتيال عبر الهاتف، ويعني مصطلح التصيد الصوتي في اللغة الإنكليزية (vishing)، وهي كلمة مشتقة من (voice) و(phishing).

غالباً ما تتم عمليات التصيد الاحتيالي عبر البريد الإلكتروني، حيث يقوم المحتال بإغراء الضحايا عن طريق جعلهم مطمئنين ليكشفوا عن معلوماتهم الحساسة، مثل اسم المستخدم أو كلمات المرور أو تفاصيل بطاقة الائتمان، ويتم ذلك من خلال البريد إلكتروني أو عن طريق النقر فو aق رابط ما وإدخال البيانات على موقع الويب. ويستخدم المحتال في هجوم التصيد الصوتي المكالمات الهاتفية لاستهداف الضحايا وسرقة المعلومات أو الأموال أو كليهما. يمكن أن يكون التصيد الصوتي أيضاً نوعاً من الهندسة الاجتماعية – أي أن المجرم يستخدم تفاصيل محددة أو غامضة بما يكفي لتكون حقيقية حول الضحية لجعلها تعتقد أن المتصل شخص حقيقي ويجب الوثوق به – وقد تأتي مكالمات التصيد من رقم محظور أو رقم هاتف مزيف أو مخادع يستخدم لانتحال شخصية شخص أو منظمة شرعية. كما يستخدم المحتالون أيضًا المكالمات الآلية لتنفيذ مخططات التصيد على نطاق أوسع.

