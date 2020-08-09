بيروت تشيِّع قتلاها... وتحشد «غضبها»

عربيات ودوليات

بيروت- الوكالات: اوقف القضاء اللبناني مسؤولا كبيرا في الجمارك على خلفية التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت. بينما اعلنت دمشق أن 43 مواطنا سوريا لقوا مصرعهم جراء الانفجار الذي خلّف 154 قتيلا ونحو 6 آلاف جريح ومئات المفقودين والمشردين وسط دعوات الى يوم غضب في بيروت التي شيعت قتلاها.

وشيعت بيروت امس ضحايا انفجار المرفأ، وسط دعوات لمسيرة حاشدة بعد التشييع نحو مجلس النواب ومقر الحكومة فقد دعت عدة جمعيات ومنظمات مدنية إلى التجمع في ساحة الشهداء وسط بيروت من أجل المطالبة بمحاسبة كافة المسؤولين عن تلك المأساة، التي حلت بالمدينة، واستقالة الحكومة ورئيس الجمهورية. وتحت وسوم يوم الحساب والغضب الساطع وعلقوا المشانق دعا مئات الناشطين على مواقع التواصل الناس إلى النزول للتعبير عن سخطهم ورفضهم لممارسة السياسيين في البلاد.

في غضون ذلك قالت السفارة السورية في لبنان إن 43 مواطنا سوريا لقوا مصرعهم جراء حادث انفجار بيروت في حصيلة غير نهائية. واكدت السفارة في بيان نشرته على موقعها على فيسبوك ان هذه الحصيلة مازالت غير نهائية.

وفي احدث تفاصيل التحقيقات انضم مدير عام الجمارك بدري ضاهر إلى 19 شخصا آخرين بينهم مديرون عامّون حاليون وسابقون تم إيقافهم على ذمة التحقيق في ملابسات الانفجار وكانت وسائل إعلام لبنانية نشرت وثيقة منسوبة لهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، قضت بتجميد الحسابات المصرفية لمسؤولين حاليين وسابقين في المرفأ وإدارة الجمارك.

وفي خلاصة أولية للتحقيقات بشأن انفجار مرفأ بيروت، تبين أن جميع المعنيين بأمر باخرة روسوس كانوا على علم بخطورة مواد نيترات الأمونيوم التي كانت تحملها، خصوصا بعدما فحص الجيش نسبة مادة الآزوت فيها وتبين أنها تبلغ 34,7% وهي نسبة خطيرة جدا. ومن المفترض ألا تتجاوز نسبة الآزوت 11%. ويأتي ذلك في وقت أفيد فيه بأن مفرقعات نارية كانت موجودة أيضا في العنبر 12 حيث كانت نيترات الأمونيوم مخزنة. الى ذلك كشف محافظ مدينة بيروت، القاضي مارون عبود، أن مرفأ بيروت هي جهة مستقلة ولا يدخل في نطاق ولاية المحافظة وصلاحيتها. وجاءت تصريحات المحافظ خلال مقابلة خاصة على قناة فرانس 24 الفرنسية وقال عبود خلالها أن ما حصل في بيروت هو كارثة كبيرة كأنها تلقت قنبلة نووية من نوع صغير حيث أن المرفأ والمناطق السكنية باتت مدمرة بالكامل وأصبحت بيروت مدينة منكوبة.وأشار عبود أن كل المجهودات والمساعدات التي تبذل حتى الآن ما هي إلا نقطة في بحر ولا يظهر أثرها بسبب هول الكارثة. مشيرا أن المحافظة لم تكن على علم بأن هناك مواد متفجرة موجودة في عنبر رقم 12 في مرفأ بيروت.

