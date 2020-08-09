استقالة جماعية لنواب حزب الكتائب

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بيروت- الوكالات: اعلن رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل تأبين احد قادة الحزب الذي قضى في انفجار مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي «استقالة نواب حزب الكتائب من مجلس النواب، وسننزع ورقة التين عن المنظومة نحن وبعض الشرفاء».

وقال الجميل ردا على تصريحات لرئيس الجمهورية ميشال عون «هذه ليست فرصة انما كارثة وستكون نهاية لبنان وولادة لبنان جديد على انقاض لبنان القديم الذي انتم تمثلونه».

وتابع «سنتخلص من منطق الكذب والترقيع وسنناضل من اجل البلد الذي اردت، لا يميز لبناني عن آخر ولن نقبل بأن يفرّق بيننا احد فكلنا شعب واحد سينتفض وسيغيّر الواقع وهذا منا سنعمل من اجله.

من جهتها، أعلنت النائب بولا يعقوبيان خلال مقابلة لها على شبكة «CNN» الاميركية قرارها بالاستقالة من المجلس النيابي. وتأتي استقالة يعقوبيان بعد الإنفجار الذي هز مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي وخلف أكثر من 154 قتيلا و6000 جريح وأكثر من 60 مفقودا.

ووسط الغضب الشعبي الذي طالب بمحاسبة المسؤولين، أعلن النائب اللبناني، ميشال ضاهر، عبر حسابه على تويتر،انسحابه من تكتل «لبنان القوي» داعيا النواب إلى الاستقالة إن لم يحصل أي تغيير. وغرد ضاهر قائلا إنه «أمام هذه الكارثة الإنسانية وانسجاما مع قناعتي ومواقفي السابقة أعلن انسحابي من تكتل لبنان القوي» الداعم لرئيس الجمهورية. وتابع ضاهر «أمد يدي لكل النواب المستقلين لنتعاون جميعا في موقف واحد بعيدا عن الاصطفافات والحسابات الشخصية الضيقة لخدمة هذا الوطن. على أن يليها الاستقالة من مجلس النواب إذا فشلنا في التغيير».

