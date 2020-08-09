باريس تستضيف «المانحين» اليوم.. وترامب: الجميع سيشارك

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: تستضيف العاصمة الفرنسية باريس اليوم مؤتمرا عبر الفيديو للمانحين من أجل دعم لبنان بعد الانفجار الهائل الذي ضرب ميناء بيروت الأسبوع الماضي. ويهدف المؤتمر الذي ينظم برعاية الأمم المتحدة، إلى الحصول على تعهدات مالية بالدعم من الدول المشاركة ومن بينها الولايات المتحدة الأميركية، وكيفية توزيع المساعدات المخصصة للشعب بشكل مباشر، حسبما ذكرت وكالة «رويترز».

واعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب أنه سيشارك في المؤتمر وغرد بعد إجرائه محادثة هاتفية مع الرئيس اللبناني ميشال عون، سبقتها أخرى مع ماكرون أن «الكل يريد المساعدة»، وتعهد ترامب بتقديم مساعدات تفوق قيمتها 17 مليون دولار للبنان وأكد أن 3 طائرات أميركية محملة بالمساعدات في طريقها إلى لبنان على متنها أيضا عاملين في مجال الصحة والإغاثة.

في غضون ذلك تعهد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، امس بنقل مطالب لبنان بشأن المساعدات إلى المجتمع الدولي وتقديم الدعم بكل الإمكانيات المتاحة، في إطار الجهود الرامية لتخفيف الأزمة الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت الهائل. وأشار أبو الغيط، خلال مؤتمر صحافي عقده في العاصمة اللبنانية بيروت بعد لقائه عون إلى عزمه طرح اقتراح لدعم لبنان على جامعة الدول العربية، مؤكدا أن الوضع «صعب ومعقد». وأعرب عن استعداده لتقديم المساعدة في التحقيقات بشأن الانفجار وأعلن المشاركة في مؤتمر الدعم الذي دعا إليه الرئيس الفرنسي أما فيما يتعلق بالمساعدات الطبية فأعلن أن عون أبلغ اكتفاء البلاد بما تلقته من المساعدات الطبية في الوقت الحالي.

الى ذلك سيَّر «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» صباح امس الطائرة الإغاثية الثالثة ضمن الجسر الإغاثي السعودي إلى العاصمة اللبنانية، ورافق الطائرة فريق مختص من المركز لمتابعة عمليات التوزيع والإشراف عليها. وأوضح مستشار مركز الملك سلمان للإغاثة، د.علي بن حامد الغامدي، أن هذه الطائرة هي الثالثة ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لمساعدة منكوبي الانفجار في مرفأ بيروت. من ناحية أخرى حذرت هيئات تابعة للأمم المتحدة من أزمة إنسانية في لبنان في أعقاب الانفجار وكان لبنان يعاني بالفعل من أزمة اقتصادية متفاقمة قبل الانفجار الذي خلف 154 قتيلا و60 مفقودا على الأقل علاوة على 5 آلاف مصاب و300 ألف مشرد. وأوضح برنامج الغذاء العالمي أن الانفجار سيعوق وصول الإمدادات الغذائية والإنسانية إلى المدينة عبر الميناء كما سيعطل وصول البضائع الأساسية الأمر الذي سيقود إلى ارتفاع سريع في الأسعار. أما منظمة الصحة العالمية فحذرت من تأثير الدمار الذي لحق بالقطاع الصحي في البلاد ما أدى إلى خروج 3 مستشفيات في بيروت من الخدمة.

من جانبه أعلن البنك الدولي عن استعداده لإجراء تقييم لأضرار وحاجات لبنان عقب انفجار المرفأ والعمل مع شركاء لبنان لتعبئة تمويل عام وخاص لإعادة الإعمار والتعافي. ورجح محللون ومصادر بقطاع التأمين أن يبلغ إجمالي خسائر انفجار مستودع ميناء بيروت المؤمن عليها نحو 3 مليارات دولار وهو ما يوازي الخسائر المؤمن عليها في انفجار بميناء تيانجين الصيني عام 2015.

