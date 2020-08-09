تركيا مستعدة لإعادة بناء مرفأ بيروت

عربيات ودوليات

بيروت- الوكلات: أعلن نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي بعد لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون في قصر بعبدا على رأس وفد تركي رفيع، استعداد بلاده لإعادة بناء مرفأ بيروت من جديد. وقال أوقطاي الذي وصل إلى لبنان صباح امس على رأس وفد وزاري إلى لبنان، إن «الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصل بعد الانفجار العنيف في بيروت، بالرئيس عون وقدم التعازي، وأكد أن تركيا? تقف إلى جانب لبنان وستقدم له المساعدات». ولفت أوقطاي إلى أن الوفد التركي «أكد للرئيس عون أن تركيا دائما إلى جانب لبنان وشعبه وستقدم له كل العون والتضامن»، مشيرا إلى أن «الفرق التركية للإغاثة تعمل منذ اللحظات الأولى في المرفأ»، وأكد أن «مساعدات لبنان مستمرة، وتم إرسال حتى الآن مستشفيين ميدانيين ومستلزمات ومعدات طبية و400 طن من القمح والمواد الغذائية».