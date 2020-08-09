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عربيات ودوليات

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كارلوس سليم سيساعد في تمويل إعادة الإعمار


مكسيكو سيتي- الوكالات: اكد رئيس المركز اللبناني في ?المكسيك? أمين كرم في ?مقابلة? مع محطة «Noticias MVS» المكسيكية، ان جمع التبرعات من أجل مساعدة لبنان الذي يعاني أزمة اقتصادية عميقة، بدأ قبل ?انفجار? مرفأ ?بيروت? المأساوي ولايزال هذا العمل مستمرا. ولفت الى أن المليادرير المكسيكي من اصول لبنانية كارلوس سليم الذي يعد من أكثر الناس ثراء في العالم سيساعد في تمويل إعادة الاعمار. وقال ان المركز يخوض حملة من أجل إرسال ?مساعدات? إلى فرع ?اللجنة الدولية للصليب الأحمر? في لبنان، وهناك رجال أعمال يبحثون عن إمكانات لإعادة بناء ميناء بيروت.


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