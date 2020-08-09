ترامب يهدد بـ«اتفاقيات سريعة» مع إيران وكوريا الشمالية

عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: اكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، امس انه سيبرم اتفاقيات مع ايران وكوريا الشمالية على وجه السرعة اذا فاز في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

واحتدمت الأزمة في العلاقات بين واشنطن وطهران بعد مقتل قائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني جراء ضربة صاروخية اميركية استهدفته بالقرب من مطار بغداد الدولي، في 3 يناير الماضي. وسبق اغتيال قاسمي والرد الايراني، اعلان ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي، بالاضافة الى اعادة الرئيس الأميركي فرض عقوبات اقتصادية على طهران. من جهتها قالت كوريا الشمالية، التي يبدو انها محبطة من غياب اي مؤشر على تخفيف العقوبات المفروضة عليها، قالت في الأسابيع الأخيرة انها لا تنوي الجلوس مرة اخرى مع الولايات المتحدة.

الى ذلك اظهرت استطلاعات للرأي ان جو بايدن المرشح الديموقراطي في انتخابات الرئاسة الأميركية يتقدم على الرئيس دونالد ترامب في تأييد الناخبين المسجلين، كما يتمتع بايدن فيما يبدو ايضا، بفارق كبير لدى الناخبين الذين لم يحسموا رأيهم حتى الآن.

واعرب ترامب مرارا عن خشيته من ان يخسر الانتخابات الرئاسية في نوفمبر بسبب التصويت عبر البريد الذي يدعمه الديموقراطيون. ويحاول الرئيس المنتمي للحزب الجمهوري تقويض الثقة بالاقتراع بالبريد زاعما مرارا ودون دليل ان هذا الاقتراع يمكن ان يكون سببا في تزوير واسع النطاق لأصوات الناخبين. ويتوقع دبلوماسيون ان يرفض مجلس الأمن الدولي الأسبوع المقبل مشروع قرار اميركي يهدف الى تمديد الحظر على بيع الأسلحة لطهران في ما يمكن ان يدشن اختبار قوة طويلا قد ينعكس على الاتفاق النووي الايراني فقد اعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ان الولايات المتحدة ستقدم هذا النص على الرغم من المعارضة الشديدة من قبل الصين وروسيا. لكن دبلوماسيين في الأمم المتحدة ذكروا ان الصيغة الحالية للنص تواجه معارضة شديدة الى درجة انه من غير المرجح ان تتمكن واشنطن من الحصول على الأصوات التسعة الضرورية لاقراره ما سيضطر موسكو وبكين لاستخدام حق النقض «الفيتو». وصرح دبلوماسي ان «القرار يتبنى موقفا يذهب حتى النهاية مع ايران». وأكد دبلوماسي آخر ان مشروع القرار «يذهب ابعد من البنود الحالية» للحظر على بيع ايران اسلحة تقليدية، الذي ينتهي في 18 اكتوبر.

وأكد الحلفاء الأوروبيون للولايات المتحدة الذين وقعوا مع روسيا والصين كذلك الاتفاق، انهم يؤيدون تمديد الحظر لكن اولويتهم هي الحفاظ على «خطة العمل الشاملة المشتركة».

ويدعو النص الأميركي الى تمديد الحظر لفترة غير محددة. ويخشى الدبلوماسيون ان يهدد القرار الاتفاق النووي، بينما تؤكد طهران ان تمديد الحظر سيعني نهاية الاتفاق. ويشكك الحلفاء الأوروبيون في امكانية اعادة العقوبات بالشكل الذي تريده واشنطن ويحذرون من ان ذلك يمكن ان يقوض شرعية مجلس الأمن.

