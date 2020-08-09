loader

عربيات ودوليات

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

الكاظمي في البيت الأبيض يوم 20 أغسطس لبحث الأمن والطاقة


ذكر البيت الأبيض في بيان ان الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيستقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في البيت الأبيض يوم 20 اغسطس لبحث التحديات الناجمة عن وباء فيروس كورونا وقضايا الأمن والطاقة والاقتصاد. وقال البيت الأبيض في بيان ان هذه الزيارة تأتي في مرحلة حاسمة للولايات المتحدة والعراق، بينما تواصل اميركا التعاون من اجل دحر تنظيم «داعش»، ومواجهة التحديات الناجمة عن انتشار وباء فيروس «كورونا» المستجد. وأضاف البيان ان الولايات المتحدة والعراق باعتبارهما شريكين مقربين، يتطلعان الى توسيع العلاقات بينهما، موضحاً انهما سيناقشان التعاون في مجالات الأمن والطاقة والصحة.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة