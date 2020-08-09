الكاظمي في البيت الأبيض يوم 20 أغسطس لبحث الأمن والطاقة

عربيات ودوليات

ذكر البيت الأبيض في بيان ان الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيستقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في البيت الأبيض يوم 20 اغسطس لبحث التحديات الناجمة عن وباء فيروس كورونا وقضايا الأمن والطاقة والاقتصاد. وقال البيت الأبيض في بيان ان هذه الزيارة تأتي في مرحلة حاسمة للولايات المتحدة والعراق، بينما تواصل اميركا التعاون من اجل دحر تنظيم «داعش»، ومواجهة التحديات الناجمة عن انتشار وباء فيروس «كورونا» المستجد. وأضاف البيان ان الولايات المتحدة والعراق باعتبارهما شريكين مقربين، يتطلعان الى توسيع العلاقات بينهما، موضحاً انهما سيناقشان التعاون في مجالات الأمن والطاقة والصحة.

