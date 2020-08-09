بولتون: «صفقة القرن» تبددت ولن تقود إلى أي مكان

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عواصم - الوكالات: اكد مستشار الأمن القومي الأميركي السابق، جون بولتون، ان صفقة القرن تبددت ولن تقود الى اي مكان لأنه تم تأجيلها لفترة طويلة. وقال بولتون خلال مقابلة مع صحيفة ماكور ريشون العبرية لا اعتقد انها ستقود اي مكان. والمشكلة ان الخطة تم تأجيلها لفترة طويلة حتى انها فقدت فرصة ان تؤتي ثمارها. قلت لصهر الرئيس الأميركي وكبير مستشاريه جاريد كوشنر لو انه اعلن عن الخطة في السنة الأولى من رئاسة الرئيس ترامب لكانت لها احتمالات افضل من اعلانها في العام الرابع خلال رئاسته، اي عام من الحملة الانتخابية. والآن، تقريبًا انا واثق من ان احدًا لن يتعامل معها بجدية. وأشار الى انه لا يتوقع ان تكون فترة ترامب الثانية مماثلة لولايته الأولى.

في غضون ذلك دانت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الكسو بشدة ما تقترفه حكومة الاحتلال الاسرائيلي والمستوطنون من اعمال عدوانية متكررة واعتداءات على الحرم الابراهيمي الشريف والبلدة القديمة في مدينة الخليل الفلسطينية.

وحذرت الكسو في بيان من تعمد سلطات الاحتلال الاسرائيلي تشويه المعلم بتركيب مصعد كهربائي داخله وذلك ضمن خطتها لمصادرة اراضي الحرم الابراهيمي وتوظيفها للمشاريع التهويدية والاستيطانية. واعتبرت هذه الاجراءات خطوة تصعيدية ظالمة اخرى ضمن سلسلة اعتداءات الـمستوطنين على الفلسطينيين في المنطقة هدفها اغتصاب ادارة الاحتلال للحق الحصري للفلسطينيين في ادارة هذا الموقع المعترف به لهم عالميا وفرض الأمر الواقع واستمرار حملات تهجير الفلسطينيين.

وشددت على ان السيطرة على ساحات الحرم الابراهيمي تعد تهديدا سافرا لسلامة معلم تم ادراجه من قبل منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يونيسكو على لائحة التراث العالمي كممتلك فلسطيني مهدد بالخطر لما يتميز به من قيمة انسانية استثنائية داعية المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته التاريخية والتحرك السريع لادانة واستنكار الاعتداءات الاسرائيلية الجديدة.

على صعيد اخر علنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شابة فلسطينية متأثرة بجروح حرجة اصيبت بها في مدينة جنين شمال الضفة الغربية. وقالت الوزارة في بيان صحافي ان داليا سمودي (23 عاما) اصيبت برصاصة من النوع الحي في صدرها وأجريت لها عمليات جراحية ومن ثم ادخلت الى العناية المكثفة حتى اعلن استشهادها. وكانت سمودي اصيبت وهي داخل منزلها خلال مواجهات وقعت بين عشرات الشبان وجيش الاحتلال الاسرائيلي الذي اقتحم المدينة.

