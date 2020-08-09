العرباوي: المصالح الحزبية والفئوية تهيمن على المشهد العراقي

عربيات ودوليات

أكد السياسي العراقي المستقل، صلاح العرباوي، ان العملية السياسية لم تنتج تحالفات وطنية حقيقية وبقيت التحالفات والتكتلات الطائفية والقومية هي السائدة على المشهد، مستبعداً اجراء الانتخابات بالمواعيد المقترحة، عازياً السبب الى انه ثمة عقبات سياسية وقانونية اهمها توافق القوى السياسية على اعدام وجودها النيابي الحالي (حل مجلس النواب).

واكد العرباوي في حوار مع «النهار»، ان «الوضع السياسي في العراق معقد على المستويين النظري والعملي فالنظرية السياسية تعاني من اختلال واضح والممارسة السياسية زادت ذلك الاختلال اختلالا. تشعب الخلافات وتعدد التوجهات تسببت بتفاقم الصراع السياسي، ولم تنتج العملية السياسية تحالفات وطنية حقيقية وبقيت التحالفات والتكتلات الطائفية والقومية هي السائدة على المشهد رغم محاولات انتاج تحالفات سياسية عابرة لتلك المسميات».

وأضاف ان «الفجوة بين الطبقة السياسية والجمهور لم تردم وانما زادت اتساعاً نتيجة عدم انتاج عملية سياسية وطنية حقيقية تكون الدولة عمادها الأساس ومشروعها الأوحد فالمصالح الحزبية والفئوية مهيمنة على المشهد، ونرى هذا جليا في مجلس النواب وصعوبة تمرير اي قانون فيه اولوية يطالب به الشعب، مثل قانون الانتخابات وغيره، وهذا دليل على اننا لا نملك رجال دولة حقيقيين وانما نملك هواة سياسيين ومقاولين سياسيين ومغامرين سياسيين، ينظرون الى العراق من زاوية المصالح الحزبية والمكاسب الفئوية الضيقة».

وبخصوص خطوات الحكومة الحالية، اكد ان «هناك رغبة جادة من الحكومة للتغيير وتحقيق طفرة في الأداء الحكومي لكنها ليست كافية وهناك خطوات شكلية اكثر من كونها فعلية، خصوصا في مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة وتوفير الخدمات.

وحول الانتخابات والجدل الحاصل في موعدها، افاد العرباوي « لا اعتقد ان الانتخابات المبكرة ستجري بالمواعيد المقترحة لأن ثمة عقبات سياسية وقانونية اهمها توافق القوى السياسية على اعدام وجودها النيابي الحالي (حل مجلس النواب) فالتفريط بالربح الأكيد مقابل الخسارة المتوقعة يعد جنونا سياسيا من وجهة نظرهم وثمة عقبات من نوع اخر (فنية، امنية) منها السلاح المنفلت سيطرة جماعات مسلحة على الارادة الشعبية في التصويت وعدم اقرار قانون الموازنة والخلافات بشأن جهاز مفوضية الانتخابات وآلية عمله.

وهناك ما هو اهم من الموعد، مبكرا كان ام متأخراً، الامن الانتخابي، والنزاهة الانتخابية، فلا خير في انتخابات يتحكم بها الدولار الاخضر لان ذلك سيؤدي الى صعود الفاسدين وكذلك الوعي الانتخابي، بدون وعي انتخابي حقيقي سيصعد الى البرلمان ناس يحملون الشهادة ولكنهم اميون سياسيا واقتصاديا وثقافيا، هنا دور الجمهور ومشاركته الفاعلة الحقيقية واختياراته المبنية على اسس صحيحة وان يتجاوز التجارب السابقة والخيارات الفاشلة.

وأردف «انا من المنظرين منذ عقد من الزمن تقريبا لصعود الجيل الشاب وقد طرحت في 2014 فكرة (الازاحة الجيلية) لازاحة طبقة الحكم الحالية والان اطرح فكرة الـنيوس قراطية (حكم الشباب) لاعتقادي بقدرتهم وهذا لا يعني استبعاد جيل آخر انما توظيفه في مجالات الاستشارة وغيرها، خصوصا ان الطبقة السياسية اصبحت اليوم منتهية الصلاحية ولابد ان تتقاعد وتفسح المجال امام جيل سياسي شبابي يقود العملية السياسية بطريقة تتناغم مع الوضع العراقي الراهن، فبعد ثورة تشرين اصبح الشباب العراقي اكثر وعيا واصرارا وعزيمة على رفض طريقة ادارة الطبقة السياسية التي انتجت الكثير من الازمات والفشل على مدى 17 عاما، وهناك رغبة عارمة لدى هؤلاء الشباب الذين يشكلون نسبة 70% بان يمثلهم قادة شباب قادرين على فهمهم والتواصل معهم، يكون فيها سيادة العراق بالمرتبة الاولى ويكون القرار عراقيا بامتياز من دون اي هيمنة اقليمية او دولية وتحقيق تغييرا بالنظام وطريقة الحكم تحل المشاكل القائمة وتنهي الازمات المتجذرة وتعيد ثقة الجمهور بالدولة».

وبخصوص الحوار الاستراتيجي بين العراق واميركا، اشار العرباوي الى ان «الحوار مهم ولكنه يبدو غير مجديا حتى اللحظة، الانفتاح على الدول الجارة وغيرها وعلى الدول القوية كأميركا والصين وغيرهما امر مهم جدا، لكن يجب ان تكون مصلحة العراق هي الاساس في تلك العلاقات وان يكون قراره سياديا بعيدا عن سياسة المحاور التي جلبت له الويلات والمشاكل على مدة 17 سنة، سياسة التوازن وبناء علاقات رصينة بين دول المنطقة والعالم من مقومات بناء دولة قوية تسعى الى ايجاد نقطة التقاء للفرقاء في المنطقة».

وأكد ان «العلاقات العراقية الكويتية تحسنت كثيراً، وهناك تعاون على مختلف الصعد، ووقفت الكويت مع العراق في الكثير الأزمات، ونتطلع الى تطوير العلاقات بين البلدين الجارين الشقيقين وحل بعض الاشكاليات الحدودية التي يفترض انهاؤها وفق مصلحة البلدين ووفق قواعد القانون الدولي».

