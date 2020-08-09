معاملات عقارية تحت مجهر التدقيق الرقابي

مال وأعمال

مع التشدد الحكومي في متابعة العمليات المشبوهة والتدقيق عليها، لا تزال دائرة الشبهات تتسع، والرقابة الحكومية الصارمة تحكم قبضتها، مع سعي الجهات المعنية إلى مواجهة عمليات غسل الأموال بحزم.

وفي هذا الإطار، كشفت مصادر معنية لـ النهار عن قيام الجهات الرقابية بالتدقيق على عمليات بيع وشراء لشركات ومحال تجارية، لا يتفق مصدر إيراداتها الناتج عن أنشطتها مع حساباتها المالية المقدمة للجهات المعنية وهو ما يضع أنشتطها ضمن دائرة عمليات غسل الأموال.

وأضافت أن عناصر التدقيق الرقابي وضعت عدة عقارات في دائرة شبهات غسل الأموال أيضاً، موضحة أن مالكي تلك العقارات يتجهون إلى تضخيم قيم الإيرادات التشغيلية الناتجة عن تلك العقارات بغرض استخدامها كستار لغسل الأموال .

واستدركت المصادر بالقول أن تقييمات تلك العقارات تتم وفق معايير من شأنها رفع قيمتها السوقية لمستويات خيالية، مشيرة إلى أن بعض المتلاعبين استهدفوا شراء شاليهات بمبالغ خيالية طائلة للهروب من خلالها من عمليات غسل أموال. وأضافت أن الجهات الرقابية تعمل حالياً على قدم وساق في تجميع المعلومات وإجراء تحرياتها بدقة كبيرة للخروج بنتائج واضحة وشفافة، الهدف من ورائها تقديم المتلاعبين للجهات المعنية وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في مواد القانون.

وقالت إن تلك الإجراءات، تتسق مع الرؤية الحكومية الشاملة في مواجهة الفساد ومحاربة المتلاعبين أياً كانت مسمياتهم ومناصبهم ووضعهم جميعاً تحت سيف القانون ورصد معاملاتهم بمنتهى الدقة من قبل الجهات الرقابية،بدءاً من قضية الصندوق الماليزي وانتهاء بتجميد حسابات أقارب أزواج المشاهير وتجميد حسابات المتلاعبين.

ومنذ تفشي أزمة كورونا، تتحرك الحكومة عبر عدة محاور تستهدف تأمين السيولة اللازمة لمواجهة عجز الموازنة من ناحية، والتحرك بقوة باتجاه تحقيق الإصلاح المالي والاقتصادي والتي تأتي محاربة الفساد على رأس أولوياته، إيماناً منها أنه لا تنمية مع وجود الفساد وتجذره في العديد من القطاعات، للحفاظ على سمعة الكويت المالية إقليمياً وعالمياً.

