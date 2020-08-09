المستثمرون يكنزون النقد والذهب وينأون عن الأسهم

مال وأعمال

أظهرت إحصاءات تدفقات الصناديق من بنك أوف أميركا تدافعا من المستثمرين على السيولة والذهب والسندات عالية التصنيف، وسط ترقب في الولايات المتحدة لموافقة الكونغرس على تحفيز جديد.

وتسببت بواعث القلق حيال مصير الحزمة في خروج 7.4 مليارات دولار من صناديق الأسهم على مدى أسبوع، في وقت فترت فيه أيضا التدفقات على الأسهم الأوروبية، إذ شهدت نزوح مليار دولار على مدار الشهر المنصرم، وفقا لبيانات بنك أوف أميركا.وسجلت صناديق الأسهم الأميركية أكبر نزوح في ستة أسابيع، إذ فقدت 6.5 مليارات دولار.

ورغم ذلك، يقترب المؤشر ستاندرد اند بورز 500 من مستوى قياسي مرتفع إذ ساعدت إجراءات التحفيز المتخذة بالفعل مؤشرات الأسهم الأميركية على تجاوز عمليات البيع التي أعقبت تفشي فيروس كورونا.

واستقطب الذهب، الذي اخترق حاجزالألفي دولار للأونصة ليبلغ مستويات قياسية مرتفعة هذا الأسبوع، 2.7 مليار دولار.

وفي غضون ذلك، جذبت السندات عالية التصنيف 14.7 مليار دولار مع اقتداء المستثمرين بالبنوك المركزية، التي تبلغ مشترياتها من السندات ملياري دولار في الساعة، بحسب بنك أوف أميركا.

وانخفضت أسعار الذهب بأكثر من 41 دولاراً عند تسوية تعاملات العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر ديسمبر بنحو 2 بالمائة أو ما يعادل 41.40 دولاراً ليصل إلى 2028 دولارا للأوقية لكن المعدن سجل مكاسب للأسبوع التاسع على التوالي.

وتراجع المعدن بعد تسجيل مستويات قياسية خلال الـ5 جلسات الماضية، على خلفية قوة الدولار الأميركي بعد بيانات الوظائف.

وحقق المعدن الأصفر مكاسب أسبوعية بنحو 3.1 بالمائة أو ما يعادل 61 دولارا تقريبا، مستفيداً من ضعف قيمة الدولار وهبوط عوائد سندات الخزانة الأميركية والقلق حيال التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن زيادة حالات الإصابة بوباء «كوفيد-19»، التي تقترب من 19 مليون شخص.

