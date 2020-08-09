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مال وأعمال

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مسيرة المعدن الأصفر تتوقف


«رويترز» - خسر الذهب أكثر من اثنين بالمئة ، موقفا سلسلة مكاسب غير مسبوقة، وذلك بعد تقرير مقبول عن الوظائف في الولايات المتحدة دعم الدولار، لكن تدهور أوضاع الجائحة أبقى الأسعار على مسار تحقيق أطول سلسلة مكاسب أسبوعية في نحو عشر سنوات.
وبعد أن سجل السعر الفوري للذهب مستوى مرتفعا غير مسبوق عند 2072.50 دولاراً للأوقية (الأونصة)، منخفضا 1.4 بالمئة إلى 2033.89 دولاراً. وزاد ثلاثة بالمئة منذ بداية الأسبوع فيما ستصبح مكاسبه الأسبوعية التاسعة على التوالي.
وجرت تسوية عقود الذهب الأميركية الآجلة بانخفاض اثنين بالمئة لتسجل 2028 دولارا للأوقية.


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