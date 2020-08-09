7344 عقداً للكويتيين وغير الكويتيين في «البترول»

مال وأعمال

كشف وزير النفط وزير الكهرباء والماء د. خالد الفاضل عن أن إجمالي من تم التعاقد معهم بشكل مباشر من الكويتيين وغير الكويتيين في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة منذ أول يناير 2015 وحتى الآن ، بواقع 7344 عقداً.

وأوضح الفاضل في رده على سؤال برلماني حصلت النهار على نسخة منه أن إجمالي عدد الكويتيين الذين تم التعاقد معهم بشكل مباشر خلال الفترة المشار إليها بلغ 5973 عقداً تمثل 81.3 في المئة مقابل 18.7 في المئة من إجمالي غير الكويتيين.

ووفق البيانات الصادرة، فإن شركة نفط الكويت احتلت المرتبة الأولى بواقع 3903 عقود للكويتيين وغير الكويتيين، موزعة على الكويتيين بواقع 3139 عقداً و746 عقداً لغير الكويتيين. وجاءت البترول الوطنية في المرتبة الثانية بواقع 1547 عقداً موزعة على الكويتيين بواقع 1177 عقداً للكويتيين و370 عقداً لغير الكويتيين، وجاءت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة في المرتبة الثالثة بواقع 1115 عقداً للكويتيين و96 عقداً لغير الكويتيين. واحتلت البترول الكويتية العالمية المرتبة الأخيرة في عدد العقود بواقع 43 عقداً موزعة على الكويتيين بواقع 40 عقداً و3 عقود لغير الكويتيين. وتستهدف مؤسسة البترول وشركاتها التابعة لإحلال العمالة الوطنية في وظائفها المختلفة والعمل على تدريب وتأهيل العنصر الوطني في الكثير من المواقع المختلفة.

