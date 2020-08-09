البنوك.. الأكثر تضرراً من جائحة فيروس «كورونا»

مال وأعمال

الشدائد كاشفة، مقولة حقيقية يدركها متابعو الأزمات على مر العصور، فلكل أزمة ظروف ومسببات، وقرارات تتخذ لتقليل تداعياتها. وللأزمات الاقتصادية طابع خاص ومختلف، اذ أنها تمس أقوات الناس ومعيشتهم، وتؤثر عليهم ماليا، واجتماعيا، ونفسيا، حتى أنها قد تدمر حاضرهم ومستقبل أجيالهم، مالم يوجد بعد الله سبحانه وتعالى، رجال أكفاء يتحملون المسؤولية ويتخذون القرارات المناسبة، حتى وان كانت صعبة ومؤلمة لتدارك الأمور واستعادة الحياة مجددا بعد العثرات. ولا يخفى على الجميع ان البنوك المحلية هي الأكثر تضرراً بين القطاعات الاقتصادية من تداعيات جائحة كورونا، حيث تحملت كثيراً من الضغوطات التشغيلية جراء تراجع النمو الاقتصادي وضعف القطاعات وتحملها مبالغ مؤثرة، لتأجيل اقساط العملاء في تلك الأزمة الصعبة، وما كان ينقصها سوى المقترح النيابي الأخير بتأجيل الاقساط مجدداً ليعمق من جراح الاقتصاد الوطني لمصالح تكسبية انتخابية.

ولنأخذ على سبيل المثال لا الحصر، مقارنة طفيفة بين ماحدث للاقتصاد الكويتي ابان أزمتين متقاربتين للغاية، هما الأزمة المالية العالمية التي ضربت جميع أرجاء العالم اقتصاديا في العام 2008، والأزمة الاقتصادية الحالية 2020 والتي نتجت عن جائحة كورونا، والتي ضربت العالم أجمع أيضا وسببت خسائر اقتصادية فادحة. كلتا الأزمتان ماليتان، لكن التفاعل معهما على مستوى التحفيز المالي والقرارات الداعمة للمواطنين والشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة مختلف تماما. في عام 2008، كان هناك بطء شديد في اتخاذ القرارات الخاصة بدعم المستثمرين والقطاع الخاص، مع الانتكاسة الحادة التي مني بها الاقتصاد بسبب تداعيات أزمة الرهن العقاري العالمي، وتجارة المشتقات المالية، وحالة الهلع التي انتابت المستثمرين وسببت خسائر فادحة في أسواق المال وكل القطاعات الاقتصادية الأخرى. ومع تداعيات الأزمة المالية العالمية والخسائر الفادحة التي تكبدها الاقتصاد، لم يلحظ أحد تحرك فوري لانتشال المستثمرين والقطاع الخاص من الخسائر الهائلة التي مني بها، بل انعدمت المحفزات. وتدخلت الحكومة فقط على استحياء وقتها لانقاذ الوضع بمبادرات خجولة، لم تثمر عن أية نتائج ملموسة، فلم يشعر أحد لسنوات بدور المحفظة الوطنية على سبيل المثال، ولم يستفد أحد بقانون تعزيز الاستقرار المالي، ولعل الشيء الوحيد الملموس اجرائيا في تلك الأزمة هو قانون ضمان الودائع، الذي حصن القطاع المصرفي من انتكاسة وقتها. مع اندلاع تداعيات أزمة كورونا، بدا الوضع مغايرا تماما خلال تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد 2020 الحالية، حيث يلمس الجميع تغييرا جذريا في تفاعل الحكومة والقطاع المصرفي مع الأوضاع الصعبة التي عانى منها كل القطاعات الاقتصادية قاطبة، كما أن الية عمل الجهاز المصرفي بشكل خاص خلال الأزمة الحالية، تحولت من عمليات رد الفعل، الى مبادرات حقيقية وتنفيذية ملموسة على أرض الواقع. وإلى التفاصيل:

وضع القطاع المصرفي المحلي، كل امكاناته المالية والادارية، منذ اللحظة الأولى لظهور التداعيات الاقتصادية للجائحة في مارس الماضي، تحت تصرف الدولة، وسخر جهوده وسيولته لتثبيت دعائم الاقتصاد الوطني، وقطاعه الخاص، ومنعه من الانزلاق والانهيار.

ولاشك أن أداء البنوك في الوقت الحالي كان احترافيا، بكل ما تحمله الكلمة من معنى، حيث شخصت المصارف المشكلات بمهنية متخصصة، ووضعت الحلول، وقامت بالتنفيذ والدعم.

وقد فعلت المصارف ما عليها خلال هذه الأزمة العميقة، حيث قام بنك الكويت المركزي ومن خلال البنوك المحلية، بتقديم كل الدعم والتوصيات الملائمة للحكومة، حتى تدعم القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

تحركات اقتصادية

ودعت أوساط اقتصادية الى التفاؤل حيال التحركات الحكومية لتنفيذ الحزم التحفيزية التي تمخضت عن اللجنة العليا للتحفيز الاقتصادي، مؤكدة أن الحكومة نفذت جزءا لا بأس به من حزم التحفيز.

محفزات حكومية

وعلى سبيل المثال لا الحصر، لم تنقطع الرواتب والأجور لموظفي الحكومة خلال فترة الأزمة ولن تنقطع، ومعدلات البطالة ثابتة أو تقل، فيما تؤتي عمليات الاحلال وتوطين الوظائف بشائرها، حيث تتراجع تحويلات الوافدين للخارج، ما سيعزز الوضع المالي للمواطنين بالداخل، ويقلل نسبة الأموال المرحلة، كما أن غالبية الرواتب والأجور وما في حكمها ستصب في الداخل، ما سينعش ويحرك كل القطاعات الاقتصادية دون استثناء.

ومن الملاحظ أن الحرب على الفساد اتخذت أشكالا جديدة ومتنوعة وجادة، ما يؤكد حرصاً حكومياً على استئصال تلك الآفة من جذورها، حين قررت الجهات المختصة وضع سيف القانون على الجميع دون استثناء.

ولا يخفى في هذا الاطار الدور الرائد للبنوك في الابلاغ الفوري لوحدة التحريات المالية عن أية عمليات مشبوهة، تستهدف الاضرار بالوطن والنيل من سمعته الاقتصادية.

استئصال الفساد

وتتحرك الحكومة في اتجاهين متوازيين هما، استئصال الفساد، وتحسين تصنيفات الكويت على المؤشرات المالية العالمية بخطوات اصلاحية جادة ومؤثرة.

وفي السياق ذاته، طالب خبراء ومتخصصون المواطنين بالتثبت قبل الحكم، ومتابعة الخطوات الاصلاحية جيدا قبل جلد الذات، فالحكومة تعمل والقطاع الخاص يؤازرها، ولا خوف على الاقتصاد المحلي، فالوضع المالي قوي و متين، والمصدات المالية قوية للغاية والأصول مطمئنة، مشددين على أن قلة تثير المشكلات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بغرض ارهاب الناس وترويعهم اقتصاديا، دون أسس وبيانات موثقة، وعلى هؤلاء أن يتحروا الدقة ويقدموا الحلول وليس المشكلات فقط.

ورغم التحديات التشغيلية الجمة التي واجهها القطاع المصرفي قبيل الأزمة، وخلالها، بسبب انخفاض أسعار النفط ودخول الاقتصاد العام في حالة ركود وعجز، واصل القطاع دوره الوطني واجراءاته التيسيرية على القطاعات الاقتصادية كافة ودون استثناء وبحدود مفتوحة لتخطي تلك المحنة الصعبة.

وفي هذا الصدد عمل القطاع المصرفي بقيادة المركزي على تخفيف الصدمة الاقتصادية للجائحة على القطاعات المحلية.

المصارف تواجه العاصفة

ففي 16 مارس 2020، وحين كانت الأزمة الاقتصادية تشتد اتخذ بنك الكويت المركزي قرارا شجاعا ليخفض سعر الخصم بواقع 1% ليصبح 1.5%، بدلا من 2.5%، وهو المستوى الأدنى تاريخيا، مستهدفا بذلك تخفيض كلفة الاقتراض لجميع القطاعات الاقتصادية من أفراد ومؤسسات، لتعزيز بيئة داعمة للنمو الاقتصادي والمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، في اطار الاجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها لمواجهة الأوضاع الاستثنائية وتداعيات الانتشار الواسع على الصعيدين الدولي والاقليمي لفيروس كورونا المستجد كوفيد -19، حيث استشعر المركزي باكرا التبعات السلبية على الاقتصاد والمصارف.

وفي نفس اليوم 16 مارس 2020، قرر بنك الكويت المركزي أيضا اجراء تخفيض بذات القدر (1%) في سعر فائدة الريبو، وأسعار كل أدوات بنك الكويت المركزي للتدخل في السوق النقدي، وجميع هذه الاجراءات عززت انسياب التدفقات النقدية فيما بين القطاع المصرفي وقطاعات الاقتصاد الوطني، وحافظت في ذات الوقت على جاذبية الدينار الكويتي كوعاء مجز وموثوق للمدخرات.

ولاشك ان القرار كان لصالح العملة الوطنية، حيث اتسع هامش سعر الفائدة لصالح الدينار الكويتي، مقارنة بسعر الفائدة على الدولار الأميركي، بما ترتب عليه من توفر هوامش مريحة للمحافظة على تنافسية الدينار.

وعززت السياسات النقدية لبنك الكويت المركزي من قوة أوضاع البنوك المحلية، وقدرتها على مقاومة الصدمات الخارجية، بما يتوافر لديها من مصدات مالية قوية تعكسها سلامة مؤشراتها المالية ومتانتها.

خدمة الاقتصاد الوطني لم تنقطع

ومنذ الأزمة واصلت البنوك المحلية خدمة الاقتصاد الوطني بكفاءة عالية حتى في ظل أوضاع ضاغطة نتجت عن اجراءات الاغلاق المختلفة.

? في 24 مارس 2020: اتخذت البنوك المحلية قرارا وطنيا خالصا، أظهر حرصها على الاقتصاد الوطني ومكوناته المختلفة، حين قررت وقف سداد الأقساط المستحقة على شركات القطاع الخاص والمواطنين لمدة 6 أشهر. وفي 29 مارس 2020: دعمت البنوك المحلية موقفها الوطني بالموافقة على تأجيل أقساط القروض الاستهلاكية لجميع عملائها بلا استثناء من مواطنين ومقيمين وغير محددي الجنسية لمدة 6 أشهر، مما كان له الأثر الأكبر في حماية كافة المتضررين من تداعيات تلك الجائحة، مع ضمان صرف مستحقات كافة موظفي الحكومة في مواعيدها تخفيفا من تداعيات تلك الأزمة على الحياة المعيشية للأسر.

اللجنة العليا للتحفيز الاقتصادي

? في 1 أبريل 2020، قرر مجلس الوزراء تشكيل اللجنة العليا للتحفيز الاقتصادي لمواجهة وباء كورونا، برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل.

? في 4 أبريل: وبعد 3 أيام فقط على تشكيلها عقدت أول اجتماعاتها، حيث دفعت تلك اللجنة بمجموعة من القرارات المهنية ذات الاثرين الاقتصادي والاجتماعي منها على سبيل المثال لا الحصر:

1- اطلاق برنامج للتمويل الميسر لحماية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الافلاس، بنسبة 80 % من الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، و20 % من البنوك المحلية، الا ان اللجنة تفاجأت برفض الصندوق للتمويل وعدم قدرته على مجاراة الازمة، متحججا أنه لا توجد سيولة كافية للتمويل لديه.

2- الاعلان عن برنامج تمويل ميسر آخر بتمويل مصرفي 100 في المئة من قيمة المحفظة التمويلية، وبضمان حكومي للتمويلات، كما تقرر أن تدير البنوك هذه التمويلات بنفسها، والتي توجه للرواتب والايجارات وغيرها من المصروفات الضرورية للمتضررين.

3- تقدمت اللجنة العليا للتحفيز الاقتصادي بمشروعي قانون للحكومة، الأول يتعلق بتعديل قانون العمل، والثاني يتعلق بتعديل قانون الايجارات، لكنهما تعطلا في أدراج مجلس الامة، على الرغم ان المشروعين كانا بصفة الاستعجال.!!

4- من بين توصيات اللجنة الهامة الاسراع بفتح الاقتصاد، في ظل التكلفة الباهظة، التي تكبدها الاقتصاد، خلال فترات الحظر الكلي والجزئي،والعزل المناطقي، مع التأكيد على أخذ كافة الاحتياطيات الصحية الاحترازية في هذا الخصوص.

5- من بين الأمور التي تحسب للجنة التحفيز الاقتصادي، قرارها بدعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص، والبالغ عددها 73 الف مواطن ومواطنة، وقد أثمرت تلك التوصية عن صرف مبلغ 240 مليون دينار دعما للعمالة الوطنية للقطاع الخاص.

الحظر والعزل والمعاناة

? في 10 مايو 2020، بدأ الحظر الكلي في البلاد، ورغم الاغلاق استمرت المصارف في تقديم خدماتها للعملاء اون لاين دون انقطاع.

? في 19 مايو 2020، ورغم اشتداد وطأة الجائحة وظروف الحظر الكلي والجزئي والظروف الصحية الصعبة، عادت المصارف المحلية للعمل بـ25 في المئة من طاقتها فاتحة كافة الأبواب الالكترونية والتقليدية امام العملاء من شركات وأفراد لتسهيل أعمالهم المتضررة.

في 31 مايو 2020، رفعت المصارف طاقة فروعها لـ50 في المئة، لتفتح معها باب الأمل في عودة الاعمال لسابق عهدها. إسهامات المصارف



من أبرز الأرقام التي ساهمت بها المصارف لتخفيف وطأة الأزمة على كافة القطاعات الاقتصادية:

1- اتخذ بنك الكويت المركزي اجراءات تحفيزية، ساهمت في ضخ البنوك المحلية تمويلات بلغت 2.7 مليارات دينار، وفقا لآخر بيانات رسمية متاحة على موقع بنك الكويت المركزي، وتحديدا من اول أبريل وحتى 22 يونيو 2020، وذلك ضمن حزمة التحفيز التي أعلن عنها البنك المركزي لمواجهة تداعيات كورونا.

2- طالت القروض كافة القطاعات الاقتصادية، بما شكل 7 في المئة من اجمالي التسهيلات الائتمانية للبنوك والتي بلغت 39.1 مليارات دينار كما بنهاية مارس 2020.

3- تركزت تمويلات البنوك على العملاء المتضررين من أزمة كورونا، حيث شكل التمويل الممنوح للقطاعات المتضررة 80 في المئة من اجمالي التمويل وبما يصل الى 2.16 مليار دينار.

4- رفعت حزم المركزي التحفيزية قدرة البنوك الاقراضية الى حدود 9 مليارات دينار من 6 مليارات كانت متاحة في السابق، والمبلغ الاضافي جاء من رحم أموال البنوك واحتياطاتها الاحترازية، وهو ما عزز قدرة البنوك التمويلية وزاد الثقة في الاقتصاد المحلي.

5- تحملت البنوك وحدها تكاليف تأجيل أقساط العملاء 6 أشهر من من حقوق المساهمين، والتي قدرت بما بـ350 مليون دينار. منذ اللحظات الأولى للأزمة رفع المركزي ومعه البنوك شعار الحياة والمحيا معركة على جبهتين، حيث أدركت المصارف ضرورة الموازنة في مواجهة فيروس كورونا صحيا واقتصاديا. وبموازاة مؤازرة البنوك لعملائها قامت كافة البنوك المحلية بدعم من بنك الكويت المركزي بتوفير التمويل لكافة القطاعات المتضررة، والعمل على توفير السيولة اللازمة لتأمين استيراد المواد الغذائية والمستلزمات الطبية من المعقمات والكمامات الطبية طوال فترة الأزمة دون كلل أو ملل.

الحياة والمحيا





منذ اللحظات الأولى للأزمة رفع المركزي ومعه البنوك شعار الحياة والمحيا معركة على جبهتين، حيث أدركت المصارف ضرورة الموازنة في مواجهة فيروس كورونا صحيا واقتصاديا. وبموازاة مؤازرة البنوك لعملائها قامت كافة البنوك المحلية بدعم من بنك الكويت المركزي بتوفير التمويل لكافة القطاعات المتضررة، والعمل على توفير السيولة اللازمة لتأمين استيراد المواد الغذائية والمستلزمات الطبية من المعقمات والكمامات الطبية طوال فترة الأزمة دون كلل أو ملل.



