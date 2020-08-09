110 ملايين دينار قيمة المشاريع المسندة في الربع الثاني

مال وأعمال

ذكر الموجز الاقتصادي لـ «الوطني» ان إجراءات الإغلاق التي تم فرضها في الكويت منذ مارس حتى يونيو لاحتواء الجائحة أثرت على سوق المشاريع التنموية في الكويت، إذ وصلت قيمة المشاريع التي تم اسنادها في الربع الثاني من العام الحالي إلى أدنى مستوياتها التاريخية على الاطلاق، بتراجع بلغت نسبته أكثر من

81 % ببلوغها نحو 110 ملايين دينار بالمقارنة مع مستويات الربع الأول من عام 2020 البالغة 588 مليون دينار، كما كانت اقل بنسبة 57 % مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2019 وشكلت قيمة مشروع واحد فقط وهو مشروع شارع الغوص التابع لوزارة الأشغال العامة أكثر من نصف إجمالي قيمة المشاريع المسندة في الربع الثاني من عام 2020، إذ بلغت قيمة المشروع 59 مليون دينار.

كما بلغ إجمالي المشاريع التي تم إسنادها بنهاية النصف الأول من عام 2020 ما قيمته 693 مليون دينار، أي ضعف مستويات عام 2019، فيما تمثل أقل بقليل من ربع قيمة المشاريع المقرر إقرارها في عام 2020 والبالغ قيمتها 3 مليارات دينار تقريبا إلا أن القيود المالية في أعقاب تفشي الجائحة سيجعل من الصعب تحقق الرقم المنقح لتوقعات النصف الثاني من هذا العام بقيمة 2.8 مليار دينار والذي تم رصده لتنفيذ المشاريع التي تنصب بصفة رئيسة ضمن قطاعي البناء والنقل. ومن المتوقع أن يسهم التخفيف التدريجي للقيود في احداث انتعاش طفيف، إلا أن الأولوية ستقتصر في الاغلب على المشاريع الحيوية لتنفيذ خطة التنمية الحكومية.

قطاع النقل

شهد قطاع النقل نشاطا متواضعا خلال الربع الثاني من عام 2020، إذ لم يتم إسناد سوى مشروع واحد فقط بقيمة 59 مليون دينار، وهو تحديداً مشروع شارع الغوص (من طريق الدائري السابع لطريق الفحيحيل -الأحمدي) التابع لوزارة الأشغال. ومستقبلياً، من المتوقع طرح مشاريع بقيمة 780 مليون دينار، أي قرابة 30 % من إجمالي المشاريع المقرر إسنادها في عام 2020.

وتشمل أبرز المشاريع المستقبلية المقرر طرحها في النصف الثاني من العام الحالي ضمن مشروع توسعة مطار الكويت: مبنى الركاب الجديد رقم 2: الأعمال الأرضية (270 مليون دينار) وعدة أجزاء من الطريق الإقليمي الشمالي (189 مليون دينار).

وعلى الجانب الإيجابي، من المتوقع أن يتم اسناد العديد من المشاريع الأصغر حجما في النصف الثاني ما في ذلك قيام شركة نفط الكويت بإسناد مشروع مرافق انتاج الغاز الحر والتي تتضمن: مشروع المناطق الشمالية (35 مليون دينار) ومشروع تركيب خطافات رؤوس الآبار في حقل الشعيبة (14 مليون دينار) وانشاء مرفق التعامل المبكر مع إنتاج الغاز الجوراسي (45 مليون دينار) والمقرر اسنداها في الربعين الثالث والرابع على التوالي.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن مجلة MEED، من المقرر أن يشهد قطاع المواد الكيميائية في الكويت بعض الحركة المرتقبة في أوائل عام 2021 وذلك بفضل مشروع مجمع الزور للبتروكيماويات التابع للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة، إذ يتوقع أن يتم اسناد أعمال المشروع الضخم الذي تبلغ قيمته 2.85 مليار دينار في الربع الأول من 2021 بعد أن كان من المقرر طرحه مسبقا في الربع الرابع من 2020. إلا أن التغيير الطارئ لحالة المشروع مؤخراً كشف عن خطة لإعادة اجراء دراسات الجدوى لتقييم ربحية المشروع على خلفية تداعيات الجائحة، لذا فمن المتوقع أن يشهد هذا المشروع المزيد من التأخير.

