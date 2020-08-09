«التجارة»: إيقاف وإغلاق 31 محل ذهب وعطور وزينة سيارات

مال وأعمال

أعلنت وزارة التجارة والصناعة وقف واغلاق 31 شركة تجارية ومحال عن مزاولة اي نشاط بأشخاصهم او تابعيهم بالاصالة والمشاركة وذلك مخالفتهم لممارسات تجارية.

واكدت « التجارة» ان اغلاق الـ 31 محلا تجاريا لمخالفتها القوانين والقرارات المعمول بها في وزارة التجارة والصناعة والمتعلق بالإشراف على السلع والخدمات والأعمال الحرفية والاسعار وغيرها من القوانين.

وذكرت ان الاغلاقات جاءت وفق خطة مرسومة من فرق الرقابة التجارية وبوقت واحد ومباشر للوقوف على التزام الشركات والمحال في القانون والنظم واللوائح.

واشارت» التجارة» الى ان المحال المخالفة بعضها يبيع سلعا مقلدة واخرى لمحال زينة السيارات تقوم بتجاوز الحد المسموح لتظليل السيارات 30%، بالاضافة الى عدد من محال المجوهرات والذهب ومحال عطور وغيرها لم تلتزم بالقوانين المعمول بها.

وقالت « التجارة» ان الاغلاقات شملت مناطق عدة في المحافظات الست، مشددة على انها تراقب الشركات عبر الحملات التفتيشية المستمرة بخطط وضعت لضبط السوق ولن تتواني في مخالفة اي شركة تحاول تجاوز القانون واللوائح التنظيمية المعمول بها.

