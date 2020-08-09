«الغرف التجارية الإيطالية»: التعاون مع الكويت لتحقيق «رؤية 2035»

مال وأعمال

أكد امين عام اتحاد الغرف التجارية الايطالية جوسيبي تريبولي على اهمية التعاون مع القطاع الخاص الكويتي للمساهمة الفاعلة لتحقيق «رؤية الكويت 2035» التنموية الطموحة. جاء ذلك خلال استقبال امين عام الاتحاد لسفير الكويت بروما الشيخ عزام الصباح، بمقر الهيئة الرسمية التي تمثل سائر الغرف التجارية والصناعية والحرفية والزراعية في ايطاليا والتي تضم 600 ألف شركة.

وقالت سفارة الكويت في بيان لها ان امين عام الاتحاد عبر عن تطلعه الى «تشجيع وتعزيز التعاون المتبادل مع الكويت في الاقتصاد والتجارة والسياحة.

وذكر البيان أن تريبولي سلم الشيخ عزام الصباح دعوة رسمية من رئيس اتحاد غرف تجارة وصناعة الجمهورية الايطالية كارلو سانغاللي الى ري?يس غرفة التجارة والصناعة الكويتية لزيارة ايطاليا وبحث»الفرص المتاحة ضمن خطة (رو?ية 2035) لجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا محوريا على المستويين الاقليمي والعالمي كي تصبح ا?كثر جاذبية للاستثمار«واقتراح مبادرات ثنائية لتطوير الشراكات في القطاع الخاص.

من جانبه، قال السفير الشيخ عزام الصباح»أن زيارة رئيس غرفة التجارة والصناعة محمد الصقر الى ايطاليا ستضيف لبنة قيمة في صرح التعاون الاقتصادي والتجاري في اطار العلاقات المميزة مع ايطاليا التي ترى في الكويت ركيزة ري?يسية لاستقرار وا?من المنطقة ونموها. وأهدى أمين عام اتحاد الغرف «قلادة الاتحاد الفخرية» للشيخ عزام الصباح تقديراً لجهوده في تقوية علاقات التعاون بين البلدين الصديقين.

