العمالة الهندية تتصدر الوافدين بـ 919 ألف عامل والمصرية الثانية

مال وأعمال

اوضح تقرير الشال الاقتصادي ان ثلث إجمالي العمالة الوافدة في الكويت عمالة منزلية، بلغ عددها كما في نهاية عام 2019 وفق جداول الإدارة المركزية للإحصاء نحو 732 ألف عامل (707 آلاف عامل في نهاية عام 2018)، وموزعة مناصفة تقريباً ما بين الذكور البالغ عددهم نحو 354 ألف عامل، والإناث البالغ عددهم نحو 378 ألف عاملة.

يتصدر عمالة الذكور القادمين من الهند بنحو 240 ألف عامل (234 ألف عامل في نهاية عام 2018) بينما تتصدر الفلبين عمالة الإناث بنحو 157 ألف عاملة (139 ألف عاملة في نهاية عام 2018)، وتتصدر الهند أرقام العمالة المنزلية من الجنسين بنسبة 47.1 % من إجمالي العمالة المنزلية تليها الفلبين بنسبة 21.6 % من الإجمالي. وبشكل عام، تستحوذ أربع جنسيات هي الهند، الفلبين، بنغلاديش وسريلانكا على نحو 93.6 % من إجمالي عدد العمالة المنزلية من أصل 10 جنسيات، بينما تحتل الجنسيات الست الأخرى لأعلاها 2.7 % وأدناها 0.3 % أو أقل. بينما ضمن الدول العشر المصدرة للعمالة المنزلية 4 دول أفريقية تتصدرها أثيوبيا بنصيب 2.7 % من جملة تلك العمالة، ثم ساحل العاج وبنين ومدغشقر بنسبة 0.4 % و0.3 % و0.3 % على التوالي.

وذكر الشال انه لو تم دمج أرقام العمالة المنزلية بفئات العمالة الوافدة الأخرى وفقاً لجنسياتها، سوف يبلغ عدد العمالة الإجمالي من الجنسية الهندية نحو 919 ألف عامل، أي ما نسبته 32.1 % من جملة العمالة شاملاً العمالة الكويتية ونحو 37.2 % من جملة العمالة الوافدة، أي تحتل الصدارة في الحالتين. تليها في الترتيب الثاني العمالة من الجنسية المصرية، وبإجمالي عمالة بنحو 517 ألف عامل، وبنسبة 18.1 % من إجمالي العمالة ونحو 21% من إجمالي العمالة الوافدة. يليهما في الترتيب الثالث العمالة الكويتية بنحو 395 ألف عامل (381 ألف عامل في نهاية عام 2018) وبنسبة 13.8 % من إجمالي العمالة، وقد ترتفع تلك النسبة إذا كانت أرقامها في الجداول تشمل العسكريين. وتأتي بنغلاديش في المرتبة الرابعة بإجمالي عمالة بحدود 268 ألف عامل، أو ما نسبته 9.3 % من إجمالي العمالة ونحو

10.8 % من إجمالي العمالة الوافدة. وتحتل الفلبين المرتبة الخامسة بإجمالي عمالة بحدود 235 ألف عامل وبنسبة

8.2 % من إجمالي العمالة، وبنحو 9.5 % من إجمالي العمالة الوافدة.

