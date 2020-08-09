«KIB» أطلق مجموعة جديدة من الخدمات المصرفية للأفراد

مال وأعمال

أطلق بنك الكويت الدولي «KIB» أخيراً ست خدمات جديدة ضمن إطار الخدمات المصرفية للأفراد، والتي تتيح للعملاء الحاليين إمكانية فتح وديعة، فتح حساب، إصدار بطاقة مسبقة الدفع أو ائتمانية، بالإضافة إلى طلب مرابحة عبر الخدمة الهاتفية من خلال اتباع خطوات بسيطة وسريعة وآمنة، وذلك بهدف تلبية احتياجات كل عملائه خلال الظروف الراهنة التي تعيشها البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا «كوفيد-19» المستجد.

وبهذه المناسبة، صرح المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في البنك، عثمان توفيقي: «أن هذه الخدمات الجديدة تعتبر إضافة نوعية لجهود «KIB» الرامية إلى تعزيز تجربة العملاء ومنحهم أحدث الحلول والخدمات المصرفية التي تمكنهم من إتمام معاملاتهم عبر الخدمة الهاتفية أو الإنترنت، واضعاً في مقدمة أولوياته تلبية احتياجات العملاء وتحقيق متطلباتهم المالية عبر جميع قنواته المصرفية بما يتماشى مع آخر التطورات في هذا المجال وبالشكل الذي يتناسب مع أسلوب حياتهم الحالي». مؤكداً أن التركيز على تقديم أفضل خدمة للعملاء يعتبر في صميم استراتيجية «KIB»، وأن إطلاق هذه الخدمات يعتبر جزءاً من التطورات التي يسعى إليها البنك، وذلك من منطلق التزامه تجاه أفراد المجتمع وحرصه على تحسين كل قنواته المصرفية التي تلبي احتياجات العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ومن أي مكان وخاصة خلال الفترة الراهنة.

كما أوضح توفيقي أنه بإمكان العملاء الأفراد الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمات تقديم طلب لفتح وديعة «KIB» أو وديعة طويلة الأمد أو الوديعة المرنة، كما يمكنهم فتح حساب التوفير أو حساب الأطفال، بالإضافة إلى إصدار بطاقة فيزا مسبقة الدفع أو إحدى البطاقات الائتمانية (فيزا سيجنتشر، فيزا بلاتينيوم، ماستركارد وورلد) أو تقديم طلب مرابحة، وذلك بمجرد التواصل مع مركز الاتصال ومن ثم سيقوم الموظف المختص بإتمام كل الإجراءات دون الحاجة لزيارة الفرع مع توفير خدمة توصيل البطاقات للعميل مما يوفر وقته وجهده. ومن الجدير بالذكر أن «KIB» يقدم لعملائه حلولاً مصرفية متكاملة تشمل إلى جانب الخدمة الهاتفية على رقم 1866866، الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وتطبيق «KIB» للهواتف الذكية ما يتيح المجال لشرائح مختلفة من العملاء للاستفادة من الخدمات المصرفية الشاملة التي يقدمها لهم بمنتهى السهولة واليسر. هذا إلى جانب شبكة فروعه العاملة في الوقت الراهن من الأحد إلى الخميس من الساعة 8:30 صباحاً وحتى 2 ظهراً، والتي تشمل الفرع الرئيس، فرع الفنطاس، فرع غرب الجهراء، فرع الأحمدي، فرع الزهراء، فرع سعد العبدالله، فرعي السالمية في ليلى جاليري وشارع عمّان، فرع حولي في eMall، فرع الدعية، فرع جابر الأحمد، فرع الفحيحيل مقابل مجمع الكوت، فرع مجمع الوزارات، فرع الجليب، فرع الفروانية، وفرع الأفنيوز (الذي يعمل من الساعة 10 صباحاً وحتى 3 ظهراً).

