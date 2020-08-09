«الأهلي المتحد»: تطوير الخدمات عبر أجهزة الصراف الآلي

مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي المتحد عن تطوير خدماته عبر أجهزة الصراف الآلي من خلال واجهة التطبيقات التفاعلية الجديدة كلياً والتي تقدم لعملاء البنك تجربة استثنائية من خلال مفهوم جديد لهذه الأجهزة. فقد تم استحداث حزمة من الخدمات الجديدة المبتكرة، لإتاحة التحويلات الدولية وكذلك التحويل الفوري إلى البنك الأهلي المتحد في مصر من خلال واجهة تفاعلية مبتكرة تعزز من رضاء عملائنا أثناء قيامهم بالعمليات المصرفية المتنوعة على أجهزة الصراف الآلي الخاصة بنا.

واشتملت خطة تطوير أجهزة الصراف الآلي للبنك الأهلي المتحد في المرحلة السابقة على باقة من الخدمات النوعية مثل خدمات التحويل لمستفيدين آخرين سواء من عملاء البنك الأهلي المتحد أو عملاء البنوك المحلية داخل دولة الكويت، وكذلك خدمات عرض أوامر الدفع الدائمة والتمويل الممنوح، إضافة إلى الحصول على معلومات البطاقات الائتمانية والبطاقات مسبقة الدفع والقيام بخدمات الدفع لهذه البطاقات، وكذلك إمكانية سداد فواتير الهاتف النقال والتبرعات الخيرية، كما تم إتاحة خدمات تحديث بيانات الهاتف النقال والبريد الإلكتروني للعملاء من خلال شبكة أجهزة الصراف الآلي، والعديد من الخدمات الجديدة لتلبية متطلبات واحتياجات العملاء على مدار الساعة.

وقام البنك الأهلي المتحد بإضفاء تجربة فريدة تمتاز بالسهولة واليسر في تنفيذ خدمات اعتاد عليها العميل مثل خدمة طلب ملخص لكشف الحساب، والاستفسار عن الرصيد، وطلب دفتر الشيكات، والإيداع النقدي أو الشيكات، وتحويل المبالغ بين الحسابات المختلفة للعميل، وتحديث معلومات البطاقة المدنية، وغيرها من الخدمات التي تُضفي مزيداً من الراحة لعملاء البنك.

و قالت مدير عام التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية البديلة في البنك الأهلي المتحد هدى المدني انه في ظل هذه الظروف التي تتزايد فيها احتياجات العملاء للخدمات الإلكترونية، يسرنا إطلاق هذا التطوير لأجهزة الصراف الآلي. كما تأتي هذه الخطوة تجسيداً لتوجه البنك الهادف إلى تقديم أفضل الخدمات لعملائه لتسهيل الحصول على منتجاته وتلبية لاحتياجات مختلف شرائح العملاء حيثما كانوا في كافة مناطق الكويت، وتحفيزاً لهم على تنفيذ عملياتهم المصرفية من خلال أحد القنوات الالكترونية لمصرفنا، كما تتماشى مع جهود البنك المستمرة بتحقيق المزيد من الفائدة المستدامة ضمن عملية التحول الرقمي.

وأفادت المدني: يعتبر إثراء تجربة عملائنا المصرفية من خلال تقديم الخدمات التي تضمن لهم أقصى مستويات الراحة أولوية قصوى للبنك، حيث يعد هذا التطوير لأجهزة الصراف الآلي جزءاً من استراتيجيتنا لتطبيق المزيد من التقدم في خطة التحول الرقمي لمواكبة أحدث التطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم لضمان راحة ورضا العملاء.

