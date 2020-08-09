إدراج «شمال الزور» الأحد المقبل

مال وأعمال

أعلنت شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه عن حصولها على موافقة البورصة لإدراج أسهمها في السوق الأول،‏ اعتباراً من يوم الأحد المقبل وبذلك ستصبح أول شركة لتوليد الطاقة وتحلية المياه وأول مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص يتم إدراجه في بورصة الكويت.

وقال رئيس مجلس الإدارة في شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه، م. حسام الرومي: «يسعدنا أن نعلن عن هذه الخطوة التاريخية في قطاع الطاقة وتحلية المياه في الكويت وفي أسواق المال في المنطقة. إن إدراج الشركة في بورصة الكويت يزيد من تنوع السوق ويضيف إلى جاذبيته للمستثمر المحلي، والإقليمي، والدولي، وهو مثال حي على قدرة القطاع الخاص على تولي زمام المبادرة في تنمية الاقتصاد الوطني وزيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية. ومن هنا أود أن أشكر جميع مساهمي الشركة، المؤسسين والمواطنين، على ثقتهم بالشركة وأعمالها وجودة إدارتها».

من جانبه قال الرئيس التنفيذي في شركة الوطني للاستثمار (مستشار الإدراج)، فيصل الحمد: «لقد أتاح مشروع شمال الزور الأولى للطاقة والمياه فرصة استثنائية للمواطنين للاستثمار في مشاريع البنية التحتية بالكويت، وذلك ليس لكونها تعمل بقطاع المنافع فحسب، بل لأن إيراداتها المستقبلية مستقرة (كما أشار تقرير عملية التوزيع المعلن) ومرتبطة باتفاقية توليد الطاقة وشراء المياه طويلة الأمد، التي تم توقيعها بين شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه ووزارة الكهرباء والماء».

وأعرب الحمد عن فخره بأن تكون شركة الوطني للاستثمار جزءا من هذا المشروع التنموي الاقتصادي الضخم، بقيامها بدور مستشار الإدراج، وبقيادة التحالف الاستشاري الذي قام بتنفيذ عملية توزيع الأسهم على المواطنين لأول شركة كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه.

ويأتي الإدراج مكملاً لنجاح عملية توزيع 50% من أسهم رأس مال الشركة على المواطنين الكويتيين عبر اكتتاب عام جرى في الربع الأخير من عام 2019 والذي شهد إقبالاً كبيراً حيث تم تغطيته بمعدل 127% وشارك فيه أكثر من 127،000 مواطناً. يذكر أنّ النسبة المتبقية من رأس مال الشركة والبالغة 50%، موزعة بين جهات تابعة للدولة والقطاع الخاص، حيث تمتلك الدولة حصة قدرها 10% (ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار بنسبة 5% والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بنسبة 5%) ويملك الشريك الاستراتيجي نسبة 40% ممثلاً بتحالف مكون من كل من شركة «إنجي» الفرنسية، وشركة «سوميتومو كوربوريشن» اليابانية وشركة عبد الله حمد الصقر وإخوانه.

