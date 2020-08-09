الملحم: «أسواق المال» تولي اهتماماً بالتخطيط الإستراتيجي في جميع أعمالها

مال وأعمال

أصدرت هيئة أسواق المال في أواخر شهر يوليو الماضي تقريرها السنوي التاسع وذلك عن السنة المالية (2019/2020) متضمنا أبرز ما تم إنجازه من مهام خلال تلك السنة المالية في شتى مجالات عملها.

ولابد من الإشارة إلى أنه ورغم الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد والتي استدعت تعطيل العمل (احترازياً) لدى جميع الوزارات و الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة في الدولة اعتباراً من شهر مارس الماضي، الأمر الذي تسبب بتوقف بعض أعمال الهيئة، إلا أنه لم يمنعها من مواصلة تنفيذ الضروري من مهامها ومنها التقرير السنوي الماثل والذي يعد استحقاقاً قانونياً على الهيئة وفقاً لقانون إنشائها الذي ألزمها بالتقدم بتقريرٍ سنوي إلى الوزير المختص خلال 120 يوماً من نهاية سنتها المالية، وهذا ما حرصت الهيئة على الإيفاء به رغم الظروف الاستثنائية آنفة الذكر.

وفي مقدمة التقرير السنوي كلمةٍ افتتاحية ا. د. أحمد الملحم رئيس مجلس مفوضي الهيئة- المدير التنفيذي، أشار فيها إلى الأهمية الخاصة التي توليها الهيئة للتخطيط الإستراتيجي في جميع مجالات عملها وحرصها على اتساق توجهاتها الإستراتيجية مع التوجهات التنموية الحكومية والتوافق مع أحدث المعايير المطبقة في الوقت ذاته، كما عرض مؤشرات نجاح ما تم تنفيذه من مشاريع ومبادرات تندرج في إطار تحقيق تلك التوجهات، ولعل أبرز تلك المؤشرات يتمثل في استكمال الكويت تصنيفها كسوقٍ ناشئة وفق المؤشرات العالمية الثلاثة المتعارف عليها (FTSE Russell، S&P DJI، MSCI)، وكذلك تحسن ترتيب الكويت في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال.

بالإضافة الى ذلك أشار د. الملحم إلى انتهاء إجراءات تخصيص أسهم شركة بورصة الكويت بنجاحٍ لافت جعل منها البورصة الوحيدة المملوكة للقطاع الخاص في الشرق الأوسط، الى جانب استعراض أبرز معالم التوجهات المستقبلية للهيئة لاسيما على صعيدي: تعزيز توجهات الإدراج النوعي وتنويع وتطوير الأدوات الاستثمارية، وفي ختام الكلمة تقدم بأسمى آيات التقدير لصاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده وسمو رئيس مجلس الوزراء لرعايتهم الدائمة للهيئة.

وقد حرصت الهيئة في إعداد التقرير اتباع منهجيةٍ مغايرة تعتمد الإيجاز والمباشرة في عرض المعلومات المتعلقة بما تم تنفيذه من مهام ووفقاً لتصاميم خاصة تم اعتمادها للمرة الأولى في التقارير السنوية، إضافةً إلى إغناء التقرير بجداول إحصائية تعتمد على الأرقام كأداة لعرض أبرز الإنجازات المتحققة في مختلف المجالات التي يتناولها التقرير.

هذا، وقد تم تقسيم التقرير إلى تسعة أبواب ٍ رئيسة بدأت بالتعريف برؤية الهيئة ورسالتها وأهدافها وقيمها المؤسسية، مع تخصيص باب مستقل لنهج عملها الإستراتيجي، لتنتقل بعدها لبيان أداء مجلس مفوضي الهيئة والمجالس واللجان والمكاتب التابعة له والمنبثقة عنه.

