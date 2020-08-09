الحسينان: 3 مليارات استثمارات عقارية وسياحية للكويتيين في لبنان

مال وأعمال

شدد الباحث العقاري عبدالرحمن الحسينان ان الاستثمارات الكويتية باقية في لبنان وان التوقعات تشير إلى أنه لا يمكن التخارج من تلك الإستثمارات في الوقت الحالي بسبب أوضاع السوق حاليا، حيث تتدنى قيم اسعار الأصول العقارية وأسواق المال لمستويات متدنية تجعل التخارج امرا صعبا في الوقت الراهن.

وبين الحسينان ان الاستثمارات المقدرة بحدود تصل إلى 3 مليارات دولار تتركز في القطاع العقاري والسياحي ومولات التسوق المتخصصة.

وأوضح ان لبنان وجهة استثمارية مفضلة للمستثمرين طويلي الأجل من الكويتيين وهناك ما يقارب من 70 في المئة من إجمالي الاستثمارات تتركز في القطاع العقاري فيما تتركز بقية الاستثمارات في القطاعين السياحي ومولات التسوق.

وتطرق الحسينان إلى ان استثمارات الكويتيين العقارية تتركز معظمها في العقار الخاص ومن الصعوبة بمكان التخارج منها في الوقت الراهن.

وفيما يتعلق بالاستثمارات المستقبلية، اوضح ان تبديلا في الفرص الاستثمارية لمالكي الكاش سيتوجه لوجهات أخرى أكثر أمنا، متوقعا ان تتجه تلك الاستثمارات إلى تركيا او دبي مع التسهيلات الكبيرة التي تقدمها حكومات تلك الدول من ناحية، بالإضافة إلى الاستقرار الاقتصادي والسياسي الذي تتمتع به تلك الوجهات.

