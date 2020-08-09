الطبيخ: «المحاسبين» تقدمت بـ 13 مقترحاً على قانون الإفلاس

مال وأعمال

تقدمت جمعية المحاسبين والمراجعين باقتراحات مهنية ومحددة، شملت 13 عنصراً على مشروع قانون التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والإفلاس، بهدف تحقيق أفضل قيمة مهنية وقانونية تساعد على تحقيق أهداف مشروع قانون التسوية الوقائية واعادة الهيكلة والافلاس على القانون الحالي.

وقد شدد رئيس مجلس إدارة الجمعية فيصل الطبيخ أن الجمعية لا تدخر جهداً في تقديم مقترحاتها الفنية للجهات المعنية والتي تسهم في تحقيق الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تنسجم مع التوجهات الحكومية الرامية لتحسين وتطوير بيئة الأعمال وتحقيق الاصلاحات الهيكلية والمالية للموازنة العامة للدولة. ولفت الطبيخ أن المقترحات التي تقدمت بها الجمعية تعزز الهدف من قانون الإفلاس هو تطوير النظم النظم القانونية والمالية والتي تهدف الى تحقيق التوازن الاقتصادي لدولة الكويت، مستدركاً أنه ما لاشك أنه قانون الإفلاس يعتبر من الركائز الأساسية لأي اقتصاد.

وبين أن القانون ضرورة لتحقيق الانتعاش والحماية والمرونة المطلوبة للأعمال التجارية وتعزيز مرونتها بما يؤدي لاستدامة ومتانة الاقتصاد، وتحقيق مصلحة الدائن والمدين والنشاط الاقتصادي بهدف حماية الاموال الخاصة، والحفاظ على الاستقلالية والموضوعية في أداء مهام الإفلاس.

وأشار الطبيخ إلى أن الجمعية اقترحت معالجة 13 في مشروع القانون منها معالجة الاشكالية القانونية الدستورية بإلغاء القوانين الحالية مباشرة والتي لها آثار مباشرة ومراكز قانونية سارية ومنظورة، معالجة الإشكالية في تحديد أهم التعريفات في مشروع القانون مثل تقيد الاشراف في تحديد وتعيين مدير التفليسة من قبل هيئة اسواق المال وتعريف مقدم طلب الافلاس، و معالجة الإشكالية القانونية في تداخل المراكز القانونية القائمة (تعدد التفليسات) بين تفليسات قائمة على مدينين نافذة تحت الإفلاس و معالجة الاشكالية القانونية في تداخل دور المراقب المعين من أكبر الدائنين ودور المفتش المستحدث واقتراح استحداث أمانة الخبير، بهدف خلق حماية قانونية بإجراءات التنفيذ،

واقترحت الجمعية ان يتم اعداد مركز مالي او محضر استلام فيما بين المفلس والامين تعتبر كقيود افتتاحية لمعرفة اصول وخصوم التفليسة مع مستنداتها الحقيقة لتحقيق بداية قانونية سليمة لإدارة التفليسة مع إقرار المفلس أن هذه الأصول أو الخصوم التي لدية فقط كما يجب ان يكون للدولة أو الوحدات الادارية التابعة للدولة سواء جهات ملحقة أو مستقلة أو شركات حكومية أو احكام تجارية أو مدنية أو جزائية قائمة ومستحقة امتياز تقاضي بين حقوق المفلس وديونه والحقوق والديون فيما بين الوحدات التابعة للدولة، وتفعيل حق الاطلاع القانوني للأمين والجهات الرقابية لمصلحة اموال التفليسة لحصر اموال التفليسة من خلال وحدة التحريات المالية والسجل التجاري والبنوك وما يلزم لحفظ اصول التفليسة بإجراءات ميسرة من ضمن التدابير التحفظية.

وزادت انه يجب تعيين عضو ممثل لجمعية المحاسبين بصفته كعضو في لجنة الافلاس وأن يكون للمكتب الفني بالمحكمة المختصة دور قانوني لدعم ان يكون للمفلس دعوى قائمة حاليا عند دوائر تجارية تطبق قواعد الافلاس السابقة والذي يتم الغاؤه بصدور هذا القانون، و لم يعالج القانون بعض الكيانات القانونية الموجودة في قانون الشركات والتراخيص التجارية. كما نقترح بأن يكون لأمين التفليسة (مدير التفليسة) آلية قانونية تحقق تنفيذ طلباته عند مباشرة المأمورية مثل تحديد مواعيد حضور الدائنين والمدين في حالة طلب مدير التفليسة أي مستندات يلتزم الخصوم او الدائنين أو المشرف أو المراقب أو الجهات المختصة.

