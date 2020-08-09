وصول الدفعة الثانية من الأطباء الكوبيين

وطن النهار

وصلت الى البلاد أمس الدفعة الثانية من الفريق الطبي الكوبي التي تضم 39 طبيبا في تخصصات العناية المركزة والباطنية، لمساندة ومساعدة الكوادر الطبية الكويتية في مواجهة فيروس «كورونا».

وسيتواجد الوفد الطبي الكوبي في البلاد لمدة 6 أشهر حسب مذكرة التفاهم الصحي بين الكويت وكوبا للاستفادة من خبراتهم في مواجهة الفيروس.

جدير بالذكر أن الدفعة الأولى ضمت 300 طبيب وممرض ووصلت الى البلاد في شهر يونيو الماضي.

من جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة امس تسجيل 472 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 71199 في حين تم تسجيل 3 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 474.

وكانت الوزارة أعلنت شفاء 476 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 62806.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة د. عبدالله السند أن حالات الإصابة الـ 472 السابقة تضمنت 320 حالة لمواطنين بنسبة بلغت 67?8 % و152 حالة لغير الكويتيين بنسبة 32?2%.

وذكر أن الإصابات توزعت حسب المناطق الصحية بواقع 112 حالة في منطقة الجهراء الصحية و104 حالات في منطقة الاحمدي الصحية و96 حالة في منطقة الفروانية الصحية و87 حالة في منطقة العاصمة الصحية و73 حالة في منطقة حولي الصحية.

وبين أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 125 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7919.

وأشار إلى أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 2844 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 529130 فحصا.

